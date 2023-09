Direzione sanitaria Aorn Colli, Nappi (Lega): ospedali servono per curare e guarire, non sono luoghi di potere per costruire carriere

“Gli ospedali? Sono luoghi in cui si curano e si guariscono le persone e non ‘circoli di potere’ in cui si costruiscono carriere. Ma agli interrogativi che ho rivolto in Aula, per fare chiarezza sulle dinamiche di concentrazione di incarichi che negli ultimi anni stanno interessando la Direzione sanitaria dell’Aorn dei Colli, non è stato praticamente risposto. La Regione, come capita quasi sempre quando si tratta di sanità, ha rispedito la domanda (inevasa) al mittente, nonostante la vicenda sia da mesi argomento di numerosi articoli di stampa e segnalazioni da parte dei sindacati, anche per le ripercussioni negative che tale condotta sta avendo sul servizio offerto agli utenti dall’Aorn dei Colli”.

È quanto ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega, nel corso del Question Time svoltosi oggi nel Consiglio regionale della Campania.