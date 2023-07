Dl Alluvione: Zinzi (Lega), ok bipartisan a nostro Odg per proroga versamenti sospesi a Ischia e in Emilia Romagna

“Grazie a un nostro Odg, appoggiato in maniera bipartisan, si impegna il Governo a valutare la possibilità di tenere conto dei tempi effettivi occorrenti per la ricostruzione dei territori colpiti da disastrose alluvioni e devastanti frane, come quelle dell’Emilia-Romagna e dell’Ischia, adottando gli opportuni provvedimenti per prorogare i termini per l’effettuazione dei versamenti sospesi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, primo firmatario di un Odg approvato nel Dl Alluvione.