“Nella Prefettura di Napoli, si sono riuniti in pompa magna i rappresentanti di governo, regione e comune per presentare il nuovo piano di interventi per il centro storico di Napoli: 90 milioni di euro. Una sola domanda: questi soldi sono nuove risorse o forse è solo quello che resta, dopo il dirottamento per altri scopi, di quelli mai spesi da de Magistris?”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente associazione Nord e Sud.

Correlati