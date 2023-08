Forza Italia Napoli: dove sono i progetti per gli asili nido? 1.100 bambini all’anno restano fuori

Inammissibile che in una città come Napoli 1100 bambini che richiedono l’accesso agli asili nido comunali non possano usufruirne.

Quattro famiglie su 10 rischiano di restare senza un servizio essenziale per le famiglie. Chiediamo immediatamente all’Assessore Striano ed al Sindaco Manfredi di riferire sulla situazione, soprattutto rispetto ai tanti progetti sugli asili nido dei fondi pnrr.

Vogliamo avere risposte e tempi certi i tanti richiedenti in città che chiedono di accedere al servizio. Presenteremo al prossimo consiglio un question time per avere le necessarie delucidazioni e spiegare alla Giunta di sinistra che limitazioni di ogni sorta non sono accettabili in merito. Per le famiglie l’asilo nido è assolutamente un diritto.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi