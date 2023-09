Il Ministro Urso in visita al sito Tea Tek (ex Whirlpool) ed a Caivano

Faremo dell’istituto superiore Morano di Caivano un modello per tutti i giovani che vogliono riscattarsi. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato da Rainews24 durante la sua visita a Caivano. Il ministro ha parlato di formazione nel settore automotive con il coinvolgimento del gruppo Stellantis e della filiera turistica-alberghiera con l’adozione del marchio “made in Italy” nel mondo. Commentando poi l’alto livello di disoccupazione al Sud, Urso ha ribadito che “la nostra intenzione e’ creare un modello di formazione con l’assistenza delle migliori imprese che investiranno sui moduli formativi. Dobbiamo incentivare gli investimenti al Sud, a Caivano e in tante altre zone del Mezzogiorno che non fanno parte delle otto Zes gia’ istituite. Creando una Zes unica per il Mezzogiorno noi daremo un forte sostegno alle imprese italiane e internazionali che vorranno investire nel nostro Paese”.

“L’istituto superiore “F. Morano” di Caivano e’ un’eccellenza di questo territorio che merita di essere valorizzata e supportata. Per questo, insieme al ministero dell’Istruzione e del Merito, Altagamma e Stellantis avvieremo un progetto formativo di rilievo nel settore automotive”. Lo scrive su X il ministro delle Imprese del made in Italy, Adolfo Urso, oggi in visita a Caivano e Napoli.

“Sara’ al tempo stesso avviato un percorso rivolto ai ragazzi nel settore turistico-alberghiero, per la promozione del marchio del Made in Italy nel mondo. Faremo di questa scuola, insieme al ministro Valditara, un modello per tutti i giovani che vogliono riscattarsi”, conclude. Il ministro in precedenza è andato in visita alla parrocchia San Paolo Apostolo, dove ha incontrato Don Maurizio Patriciello.