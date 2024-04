Il Ministro Valditara a Mattina Live (Istruzione): “Non bisogna avere paura dell’autonomia differenziata”

Non bisogna avere paura dell’autonomia differenziata. Con Agenda Sud per la prima volta nella storia della scuola italiana, abbiamo lanciato un grande piano strategico investendo oltre 325 milioni di euro per riunire l’Italia dal punto di vista della formazione. Questa iniziativa viene incontro all’esigenza etica di dare un’opportunità a tutti i giovani italiani, indipendentemente dal contesto in cui vivono”.

Lo ha detto il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a “MattinaLive”, il morning show condotto da Diletta Acanfora in onda su Canale8.

“Dimensionamento scolastico? Nessuno ha mai messo in conto di chiudere dei plessi scolastici. Le scuole continueranno ad esistere con i propri docenti e con le proprie strutture. Abbiamo anche rafforzato la situazione rispetto al passato prevedendo un vicepreside vicario nelle scuole dove oggi vi era un preside reggente. Garantiamo così una presenza forte e non una semplice presenza transitoria”.

Nel corso dell’intervista il ministro Valditara ha parlato anche della sua visione sulla scuola del futuro: “Dobbiamo lavorare affinché i ragazzi possano recepire che ognuno di loro ha una bellissima ricchezza da individuare e valorizzare. In giro per il Paese vedo tanti giovani motivati”.