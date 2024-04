Napoli, Lanzotti (Italia Viva): ”Orgoglioso di questo incarico, pronti alla sfida delle Europee”

“Sono molto onorato di ricevere l’incarico di commissario di Italia Viva a Napoli. È una comunità politica ed umana che conosco molto bene avendo collaborato con tutti loro, in particolare con la mia compianta amica Graziella Pagano, all’organizzazione della lista al Comune di Napoli che ci vide protagonisti con il gruppo azzurri a sostegno del Sindaco Gaetano Manfredi.

La prospettiva degli Stati Uniti d’Europa, la lista di scopo alla quale Matteo Renzi sta lavorando insieme agli altri partner politici, è la strada giusta per riunire tutte le anime riformiste, liberali e del popolarismo solidale. In questo senso il lavoro che faremo già nelle prossime ore è quello di organizzare la migliore squadra possibile per lavorare unitariamente alla campagna elettorale. È mia intenzione annunciare nell’arco di pochi giorni la squadra che mi accompagnerà in questa entusiasmante battaglia politica e per riorganizzare il partito in città come mi hanno chiesto i vertici nazionali del partito che ringrazio. Ho già sentito gli amici del gruppo regionale tutti i dirigenti locali e anche i tanti militanti e attivisti che fanno parte di Italia Viva sui territori. Lavoreremo con spirito unitario e con la massima condivisione. La città di Napoli ha bisogno del nostro supporto all’amministrazione comunale che non mancherà sulla base delle nostre proposte e delle nostre idee che intendiamo portare avanti coinvolgendo la nostra comunità e i nostri esponenti nelle varie municipalità.”

Dichiarazione di Stanislao Lanzotti- commissario cittadino Italia Viva Napoli