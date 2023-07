Pd, De Luca attacca la Schlein: linea politica suicida, i voti li ho io, non lei

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca la segretaria del Pd Emy Schlein. “Mi imbarazza – dice – avere gente che magari consuma 300 euro l’ora per imbecillità e 300 euro l’ora sono due terzi di una pensione al minimo”. “Mi domando – osserva - quale credibilità possa avere chi ha questo rapporto di coerenza fra il modo di vivere e il modo di parlare”.

“In questa sinistra si parla e poi si vive in maniera completamente opposta – dice mentre esce da una mostra su Pasolini -. Il tema del terzo mandato viene sollevato da gente che ne ha anche sette alle spalle. L’onorevole Schlein a 30 anni ne ha già tre: Parlamento europeo, Consiglio regionale e Parlamento italiano. Una cacicca ante litteram, direbbe qualcuno”.

La proposta della Schlein e del Pd è “una linea più che suicida, inesistente, il nulla, solo un po’ cortei in giro per l’Italia, non è una proposta di governo, meno che mai una proposta di governo più credibile di quello in carica”.

De Luca attacca Schlein dicendo che “ha rotto con i cattolici, non parla alle imprese, ai commercianti, alle partite Iva e non dice nulla sul mondo del lavoro, soprattutto dei giovani” e annuncia un evento per settembre che suona come una sfida e che dovrebbe essere una sorte di ‘operazione verità’ nel Pd perché “io non ho paura di nessuno e non debbo nulla a nessuno”.

“I risultati elettorali sono un disastro dietro l’altro, i sondaggi, che diciamolo, sono stati gonfiati per alcuni mesi, sono quello che sono.”

“E’ finito il tempo delle finzioni e delle delinquenza politica. Qualcuno spiegherà come e perché si è verificato il sequestro del Pd in Campania. C’è una palude a Roma, gli uomini liberi non sono graditi. Io dietro di me ho il mio lavoro, la mia militanza e i miei risultati amministrativi. A Roma il 90 per cento sono miracolati, cooptati, che non saprebbero conquistare nemmeno il voto delle madri“.

“Io in Campania – ribatte De Luca facendo riferimento alle ultime regionali – ho ottenuto quasi il triplo dei voti che in tutta Italia ha preso la Schlein. In Campania il 70 per cento del Pd alle primarie ha detto no al look della Schlein e allora viene sequestrato il partito, con argomenti penosi. A che punto di cialtroneria e di delinquenza politica siamo arrivati. Il consenso diventa motivo di polemica, vanno bene solo quelli che perdono.”

Pietro Pizzolla