Proposte di legge dei Radicali, appuntamento giovedì 21 ad Afragola

Giovedì 21 il segretario di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino sarà ad Afragola per incontri sul territorio e per raccogliere le firme per le sei proposte di legge popolare depositate in Cassazione.

Alle ore 16 incontro nella masseria “Antonio Esposito Ferraioli”

La Masseria Antonio Esposito Ferraioli nasce nel bene confiscato alla camorra più grande dell’Area Metropolitana di Napoli, ad Afragola: restituito alla collettività, la Masseria viene gestita da una rete di organizzazioni, associazioni, scuole e cooperative del territorio, e porta il nome di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco, scout e sindacalista della CGIL, vittima innocente della camorra.

All’interno della masseria, che si estende su una superficie di circa dodici ettari, sono stati realizzati degli “Orti Urbani”, laboratori e formazione contro la violenza sulle donne, i campi estivi dell’associazione Libera, il Museo Vivente della Biodiversità, la lotta al caporalato.

Dalle 18 alle 20 sono previsti tavoli per la raccolta firme presso Piazza Emanuele Gianturco.

“Per depositare in Parlamento le nostre proposte servono 50.000 firme su ogni testo di legge in sei mesi. Come radicali-dichiara Massimiliano Iervolino- sentiamo il dovere di proporre un’alternativa al populismo e alla demagogia, un’alternativa chiara e coraggiosa che parla di inclusione, rispetto per l’ambiente, tutela dei diritti umani, sociali e civili.

LE SEI PROPOSTE DI LEGGE

Energia

Meno burocrazia per l’energia pulita!

L’energia è tra le materie a competenza concorrente tra Stato e Regioni. Da anni il nostro Paese soffre di veri e propri conflitti istituzionali in relazione alle infrastrutture energetiche, soprattutto per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Noi chiediamo di tagliare la burocrazia che rallenta la transizione energetica, facendo sì che l’energia sia una competenza esclusiva dello Stato.

Suolo

Solleva l’Italia da terra!

Sulla tutela del suolo il nostro Paese è in grave ritardo rispetto agli standard europei. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti.

Vogliamo che si riconosca l’importanza del suolo come risorsa: difendendolo dall’erosione e dalla contaminazione, contrastando il consumo di suolo, riutilizzando le aree edificate abbandonate e introducendo la compensazione ambientale.

Aborto

Corpi liberi, libero aborto!

L’attuale legge 194 non garantisce un vero diritto all’aborto ma lo consente in determinati e specifici casi. Noi chiediamo un autonomo diritto di scelta e autodeterminazione, per far sì che la libertà riproduttiva non incontri più ostacoli morali e amministrativi e possa essere liberamente accessibile per chiunque decida di interrompere una gravidanza.

Sex work

Diritti al lavoro sessuale!

La legge attuale sul sex work ha ottenuto un unico risultato: prendere di mira le lavoratrici e i lavoratori del sesso e rendere le loro condizioni di vita meno sicure.

Noi chiediamo una piena decriminalizzazione del sex work. Rimuovendo tutti i divieti, le sanzioni e gli ostacoli normativi che si abbattono su un’intera categoria di persone e riconoscendo il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione.

Debiti dello Stato

Una vera compensazione per le imprese!

Ad oggi il debito commerciale dello Stato nei confronti delle imprese supera i 60 miliardi di euro. Questo genera un grande problema di liquidità a tutto il sistema produttivo.

Noi chiediamo che i professionisti e le imprese che vantano un credito con lo Stato possano utilizzarlo per il pagamento di imposte e contributi o cederlo a un intermediario finanziario.

Povertà

Per un reddito minimo di inserimento!

Un quarto della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale a causa di diritti approssimativi, salari bassi e contratti a termine.

Vogliamo contrastare questo Governo che vuole introdurre inaccettabili distinzioni tra chi merita e chi non merita di essere aiutato. Noi chiediamo di introdurre il Reddito Minimo di Inserimento, per garantire a tutti il diritto ad una vita dignitosa, fornendo l’aiuto economico e formativo necessario a uscire dalla condizione di povertà.

https://radicali.it/attivati/#testipdl