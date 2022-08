Salvini con gli allevatori della filiera bufalina giovedì 25 a Grazzanise.

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà giovedì 25 agosto a Grazzanise (Caserta), in località Borgo Appio, per incontrare gli allevatori bufalini.

Ad annunciare la visita una nota del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, che riunisce le associazioni degli allevatori delle bufale campane che da mesi protestano contro la Regione Campania e il suo piano, varato a marzo, di eradicazione di brucellosi e tbc bufaline; un piano di cui chiedono il ritiro o la modifica nel senso di puntare decisamente sulle vaccinazioni a tappeto superando la pratica degli abbattimenti, che ha contrassegnato per quasi dieci anni la strategia della Regione; delle 140mila bufale abbattute, solo l’1,4% è risultato malato tramite analisi post mortem.

Sotto accusa le previsioni del Piano regionale che individuano negli “allevamenti assolutamente indenni” quelli in cui attuare la vaccinazione, per cui gran parte delle aziende bufaline del Casertano, uniche ad essere interessate dal fenomeno brucellosi e tbc (a Salerno non si registrano casi negli allevamenti), ne sono escluse, visto in molte di esse si registrano casi di bufale positive; inoltre, protestano gli allevatori, basta un semplice sospetto di positività per avviare i capi alla macellazione, senza attendere le controanalisi che ne certifichino la reale presenza della malattia.

A Borgo Appio è stato installato un presidio permanente degli allevatori, che ne giorni scorsi hanno lanciato un appello alla politica contrassegnata dalla parola d’ordine “#TELADIAMONOILACAMPAGNAELETTORALE”.

Nella nota, il Coordinamento di cui è portavoce Gianni Fabbris, si legge che il primo esponente politico “che ha risposto all’appello a partecipare è il Segretario della Lega Matteo Salvini, che verrà il 25 agosto a Borgo Appio accompagnato dai candidati della Lega del territorio”. (ANSA).