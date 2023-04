Sicurezza, Molteni: 2.100 assunzioni nelle Forze dell’Ordine.

“Rafforziamo gli organici delle forze di polizia e investiamo sulla sicurezza del Paese.

Con il decreto PA approvato ieri sera nel CDM, via libera a 2100 assunzioni per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.



Assunzioni finanziate con il fondo previsto nell’ultima Legge di bilancio”. A riportarlo sui propri canali social è il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, che commenta così i risultati dell’ultimo Consiglio dei Ministri.



“Un risultato importante che conferma l’impegno del Governo, del Ministro Piantedosi e della Lega a beneficio delle nostre forze di polizia e dello straordinario lavoro che svolgono ogni giorno con dedizione, sacrificio e professionalità per il bene del Paese.

Il rafforzamento degli organici delle nostre forze dell’ordine – prosegue Molteni – anche attraverso assunzioni straordinarie dovrà continuare per sopperire a pensionamenti e turn over. La sicurezza è un bene che va tutelato, difeso e protetto’. Conclude l’esponente del governo.