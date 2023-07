Ecco la solita amministrazione, inaugura un nuovo ingresso storico per la stazione metro di piazza municipio in pompa magna, ed il giorno dopo come per magia, è già chiuso.

Non ci meravigliamo più di inaugurazioni fittizie. Si alimenta l’interesse dei cittadini ma come volevasi dimostrare è stato solo uno spot.

i consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano