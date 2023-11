Un anno di governo, gazebo della Lega in tutta la Regione

Un anno di Governo, questo weekend torna in piazza la Lega per Salvini Premier. Il 18 e il 19 novembre, sabato e domenica, nelle cinque province della Campania verranno allestiti i gazebo per la distribuzione del materiale informativo sulle attività del governo, dove la Lega è protagonista. Parteciperanno i parlamentari, i dirigenti e i coordinatori provinciali che, per l’occasione, incontreranno i cittadini che potranno così segnalare e discutere delle problematiche dei territori e avanzare proposte e soluzioni. È la prima iniziativa regionale che segna così l’esordio ufficiale del nuovo commissario regionale, senatore Claudio Durigon, che si recherà in visita presso alcuni gazebo per incontrare militanti e cittadini. La Lega c’è!

I GAZEBO NELLE PROVINCE:

AVELLINO E PROVINCIA

AVELLINO: domenica 19 novembre, Corso Vittorio Emanuele (angolo BOER), dalle 10:00 alle 13:00

CALITRI: domenica 19 novembre, piazza Scoca 1, dalle 10:00 alle 13:00

CASSANO IRPINO: sabato 18 novembre, piazza della Giubitosa 1, dalle 10:00 alle 13:00.

BENEVENTO E PROVINCIA

BENEVENTO: sabato 18 novembre, piazza Risorgimento (angolo via Perasso), dalle ore 16:30 alle 19:30.

SAN GIORGIO DEL SANNIO: domenica 19 novembre, Viale Spinelli (altezza p.co giochi), dalle 10:00 alle 12:30.

CASERTA

CASERTA: sabato 18 e domenica 19 novembre, via Mazzini 1, dalle 16:00 alle 19:00.

NAPOLI

NAPOLI: sabato 18 novembre, Largo Berlinguer, dalle 10:00 alle 13:00.

NAPOLI: domenica 19 novembre, Via Scarlatti (altezza COIN), dalle 10:00 alle 13:00.

SALERNO E PROVINCIA

ANGRI: domenica 19 novembre, piazza Doria 1, dalle 10:00 alle 13:00.

SALERNO: sabato 18 novembre, piazza caduti di Brescia 1, dalle 10:00 alle 13:00.

NOTA PER LE REDAZIONI:

PUNTO STAMPA A NAPOLI, SABATO 18, LARGO BERLINGUER DALLE 11:30 CON IL SENATORE DURIGON.