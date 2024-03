Un consiglio monotematico sul Mare o un convegno? Maggioranza in frantumi

Un consiglio monotematico o un convegno? Oggi, senza la presenza del Sindaco, con illustri ospiti si è discusso del mare come risorsa in senso largo. Tuttavia, incredibilmente per una questione così importante, non è arrivata in aula una relazione da analizzare, una proposta progettuale. Nessun documento da votare. Si parla del mare, dopo quarant’anni di amministrazione di centrosinistra che risulta ancora essere una risorsa che purtroppo “non bagna Napoli”.

L’accessibilità per i disabili, le condizioni di legalità presso gli arenili, l’affidamento di luoghi importanti dell’ambiente napoletano, da Bagnoli a San Giovanni a teduccio. Volevamo progetti, iniziative concrete, risposte ai cittadini dopo due anni e mezzo di amministrazione Manfredi; insomma, fatti e non parole aleatorie. Siamo ancora al nulla, per i prossimi due anni che progetti vi saranno? Attendiamo ormai non fiduciosi. In più assistiamo ad una maggioranza in frantumi che non riesce a tenere il numero legale in Consiglio.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi