Elezioni Ordine dei Medici, vince Lista Etica.

Si sono concluse nella giornata di oggi le operazioni di spoglio legate alle elezioni delle cariche elettive dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia. A proclamare la vittoria della lista Etica è stato il presidente del seggio elettorale Antonio Di Bellucci.

«Va certamente sottolineata – dice Di Bellucci – la grande affluenza di quest’anno, nonostante le ovvie difficoltà legate alla zona rossa e alle limitazioni imposte dal Covid. La partecipazione, sia on line che in presenza, è segnale tangibile dell’affezione dei medici e degli odontoiatri verso la struttura ordinistica, ancor più in un frangente tanto drammatico, ed è massima espressione di una partecipazione democratica all’elezione del nuovo Direttivo che potrà affrontare i prossimi anni forte di una legittimazione quanto mai salda».

Alla conclusione delle operazioni di spoglio i voti per la lista “Etica” con oltre 3.500 voti, mentre quelli in favore della lista “Ordinatamente sono stati circa 2.200”. Per i revisori la lista “Etica” ha raccolto circa 3.800 preferenze, mentre la lista “Ordinatamente” ne ha raccolti circa 2.500. Per l’Albo Odontoiatri la votazione si è conclusa con più di 300 voti per la lista “Noi con Voi” (con la più votata Sandra Frojo), mentre la lista “Ordinatamente” ha raccolto poco meno di 200 voti (più votato Pietro Rutigliani).

«Doveroso ringraziare – conclude Di Bellucci – i colleghi componenti del Collegio Elettorale, Professor Enrico Di Salvo e il dottor Enrico Mannarino; ma anche le dottoresse Vittoria Barbiero, Benedetta Buccalà, Federica Di Gennaro e non ultimo il direttore dell’Ordine Fausto Piccolo».