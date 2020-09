Esame avvocato, Unione Praticanti: bando nuovo, normativa vecchia, nessuna norma anti covid.

“Bando nuovo, normativa vecchia”. Queste le prime parole di Claudia Majolo, presidente di Upavv. “Abbiamo aspettato questo bando per mesi interi, abbiamo sperato in un minimo accenno di riforma per un esame ormai decisamente obsoleto e invece è rimasto tutto uguale.

Il nuovo bando 2020, infatti, è del tutto identico a quelli precedenti senza variazioni di sorta.

Gli scritti si sosterranno nelle date del 15-16 e 17 dicembre nelle sedi che saranno ritenute più opportune.

Nonostante il bando, all’articolo 8, preveda che con successivo decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 27 novembre 2020, saranno individuate eventuali misure disciplinanti l’accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19, ci sorprende il fatto che, ancora oggi, non ci sia la benché minima chiarezza.

Gli oltre 25.000 praticanti che si apprestano a sostenere l’esame, prima ancora di inviare la

domanda di partecipazione con i relativi pagamenti, meritano di essere rassicurati dal Governo in ordine alle modalità di svolgimento delle prove. Noi come associazione

abbiamo chiesto più volte chiarezza in merito e continueremo a farlo per salvaguardare la salute di tutti” – conclude la Presidente Majolo.

Presidente Upavv

Dott.ssa Claudia Majolo