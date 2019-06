Grande successo per OneMorePack 2019: oltre 380 ospiti a Napoli per scoprire i vincitori del premio di packaging design.

Gli studenti premiati

TERZO CLASSIFICATO SEZIONE STUDENTI

Rebecca Morri Motivazione: Per aver coniugato il concetto di lentezza e la filosofia dello slowliving, propria del marchio, in un pack dalle dimensioni contenute SECONDO CLASSIFICATO SEZIONE STUDENTI

Lisa Carli Motivazione: Per la semplicità e la funzionalità della realizzazione, che può essere messa a scaffale e venduta, unita all’efficacia della narrazione e alla sintetizzazione grafica PRIMO CLASSIFICATO SEZIONE STUDENTI

Roberto Alesi Motivazione: Per il richiamo elegante e discreto alla ceramica siciliana e la configurazione del packaging che permette di disvelare lentamente il contenuto e gratificare acquirente e destinatario del cadeau

Premiati da Simone Sabaini, owner Sabadì

I professionisti vincitori

VINCITORE DELLA CATEGORIA PACKAGING

Lavoro: Lo zingaro di Mare

Agenzia: Lettera7

Cliente: Armatore Motivazione: Per la declinazione grafica e l’alto grado segnaletico del packaging, che permettono di riconoscere il prodotto e percepire il valore dello stesso Premiato da Antonio Olivo, direttore vendite centro sud di Fedrigoni VINCITORE DELLA CATEGORIA VISUAL

Lavoro: Volaiuola

Agenzia: Fabio Di Donato graphic designer Motivazione: Per l’invito alla riflessione sul futuro del pianeta, il rimando marcato alla natura e alla sua salvaguardia, la chiarezza del messaggio e del concept creativo. Dal barcode, simbolo del consumismo imperante, nascono fiori, esemplificazione del potere che le singole azioni possono avere sull’ambiente Premiato da Domenico Gioia , rappresentante AIAP VINCITORE DELLA CATEGORIA LABEL

Lavoro: Sciabacco

Agenzia: Studio Taller

Cliente: Azienda agricola Francesca Tumino Motivazione: Per l’eleganza e la ricercatezza dell’etichetta ottenuta attraverso la semplificazione grafica e la riduzione in segni del processo produttivo Premiato da Colette Morin, Responsabile marketing del free press Metro

Le menzioni ai professionisti

VINCITORE DELLA MENZIONE SOLUZIONE CARTOTECNICA

Lavoro: L’uovo d’Oro Premium Pack

Designer: Giuseppe Liuzzo

Cliente: L’uovo d’Oro Motivazione: Per il forte carattere distintivo e il posizionamento di prodotto a cui concorre il packaging, realizzato su un’unica fustella e la stampa del Pantone oro Premiato da Maurizio Meraviglia, Sales Manager di Bobst Italia VINCITORE DELLA MENZIONE NOBILITAZIONE

Lavoro: Grand Cru – Macchia di Rose

Azienda: Frantoio Muraglia Motivazione: Per l’impatto estetico legato al minimalismo grafico e alla scelta della carta e della nobilitazione on pack Premiato da Gianni Azzaretti, Strategic Marketing di Luxoro VINCITORE DELLA MENZIONE FUNZIONALITÀ

Lavoro: BOB ׀ Mordi e fuggi

Agenzia: Tech Team Srl Motivazione: Per la semplicità e la funzionalità della soluzione ideata, in grado di rispondere a più richieste dell’utente/consumatore finale Premiato da Anacleto Piccioli, Heidelberg