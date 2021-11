Green pass, contro covid o per identità digitale, i medici di Ugs contro il governo.

da Ugs Medici – Confintesa riceviamo e pubblichiamo

Non lascia ma raddoppia. Il noto banchiere Conducator, dopo il Green Pass, si e’ inventato il Super GP, che dal 6/12 aggravera’ gli ukase ai non-vaccinati e ai bi-vaccinati che dicessero basta a terze dosi…e a quarte all’orizzonte, una volta scaduto il primo GP. E poco, anzi NIENTE, importa che vaccinati e non-vaccinati siano ambedue infettanti. Quisquilie, pinzillacchere!

E’ cosi’, creando falsita’ e false sicurezze, che si controlla la Pandemia?

Una distopia oscena, che va avanti tra molti mugugni e qualche applauso di talibani fantozziani, cui bisognerebbe regalare non uno, ma due cervelli nuovi, che abboccano alla teoria del “capro espiatorio” … ignavi che l’armamentario terapeutico anti-covid comprende ma non si esaurisce con il vaccino, ignavi delle evidenze scientifiche su focolai infettivi partiti da ambienti di soli dotati di GP, ignavi delle statistiche di deceduti e malati post-vaccino (…NESSUNA CORRELAZIONE, anziche’ ad es. stabilire doverosi risarcimenti e ampliare la platea degli esenti, promessa mai onorata…), ignavi delle vergogne di proibizioni di cure precoci, ecc.ecc.ecc.

Si straparla -per coprire gli errori di gestione della pandemia?- di prolungare lo Stato di Emergenza, manco fossimo nella Cecoslovacchia sovietica; si e’ taciuto per mesi la ridottissima durata della protezione, con GP validi un anno o 9 mesi, lasciando scoperti milioni di cittadini; si mente sull’ottenimento di immunita’, prima al 70%, poi all’80%, poi al 90% (impossibile perche’ il vaccino non impedisce la circolazione virale); non si sono realizzate nuove Terapie Intensive; sono stati pressoche’ abbandonati i malati di altre patologie; si incentiva per legge con rimborsi di oltre 9.000 al giorno i ricoveri (arriva il boom, ma guarda un po’!) anziche’ investire ad es. su presidi di Sanificazione, che eliminano da ambienti chiusi cariche virali e batteriche; si taglia il finanziamento al SSN, proprio durante la Pandemia!!! E ci fermiamo qui con l’elenco delle assurdita’…

Il Fine? Forse strumentalizzare il grave problema COVID per far digerire, tramite il GP, la nuova Identita’ Digitale ai sudditi (..ganascia fiscale, geolocalizzazione permanente, euro digitale, ipercontrollo movimenti bancari), con una Piattaforma Digitale UE in elaborazione da anni e anni, per un CONTROLLO OSSESSIVO E PERVASIVO GLOBALE E PERMANENTE !

Con l’Italia ridotta ad apripista per provvedimenti inauditi…come segnala la Stampa Internazionale.

VOLETE FARE L’IDENTITA’ DIGITALE? E FATELA SENZA FALSITA’ ANTI-SCIENTIFICHE E SENZA ELENCHI DI LIBERTA’ GRAZIOSAMENTE CONCESSE O NEGATE…E SENZA SQUALLIDI APARTHEID!