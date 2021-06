Medici, congresso Donne Sumai venerdì 1 all’Ordine.

Il giorno 1 luglio 2021, il primo giorno in assoluto in cui si potrà ricominciare a tenere Congressi Scientifici in presenza, presso l’Ordine dei Medici di Napoli, si terrà la decima edizione del Congresso delle Donne SUMAI, affidato quale Responsabile Scientifico alla dr Clara Imperatore.



Avendolo dovuto annullare nel 2020 a causa della pandemia, il SUMAI ha voluto recuperare subito questo tradizionale appuntamento scientifico, fortemente voluto dalla prima edizione dal Segretario Provinciale dr Gabriele Peperoni e dal Tesoriere Provinciale dr Luigi Sodano, proprio perché vuole rappresentare una volontà di rinascita di tutta la società duramente colpita dalla pandemia.



Si discuterà delle linee guida come conquista della pratica medica, ma anche della consapevolezza dell’unicità del singolo paziente per il quale si è sempre più spesso alla ricerca della medicina di precisione, nel ragionevole dubbio della scelta secondo scienza e coscienza. Scelta che non sempre è in linea con i protocolli generali e le linee guida.

Scrutare questa sottile linea di confine è l’obiettivo a tutela della salute del paziente e del libero arbitrio professionale all’interno delle proprie conoscenze ed è stato, è e sarà una

grande responsabilità in tutti i giorni compresi quelli di questa terribile pandemia. Il tutto sottolineando le caratteristiche di una categoria, quella degli Specialisti Ambulatoriali Interni che, prima di altre, ha anche visto le donne medico superare percentualmente i colleghi maschi.



Interverranno Il Segretario Generale del SUMAI/Assoprof dr Antoni Magi, il Presidente dell’OMCeO di Napoli dr Bruno Zuccarelli e la dr Maria Corvino Direttore Sanitario ASL Napoli 1 Centro.