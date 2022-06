Agorà, ombre e storie nelle piazze di Napoli, presentazione del libro martedì 7 in Biblioteca Nazionale.

Andare a Zonzo per le piazze di Napoli in un pomeriggio in Biblioteca : La città diventa occasione per un viaggio in se stessi, fatti e luoghi cedono il passo alle emozioni mutevoli sotto lo sguardo dei ricordi .

Maria Iannotti, Nino Daniele, Eleonora Puntillo, Francesca Rinaldi Martedì il 7 giugno alle ore 16 ci propongono “ #Agorà , Ombre e Storie nelle piazze di Napoli” (La valle del tempo 2022) a cura di Francesco Divenuto, Clorinda Irace, Mario Rovinello. intermezzo musicale degli alunni dell’istituto Boccioni-Palizzi.

Con una formula editoriale già sperimentata con successo Francesco Divenuto, Clorinda Irace, Mario Rovinello hanno raccontato le piazze della città dal Gesù a Pizzofalcone, dal Vomero al Mercato, dal centro di Napoli alla Sanità attraverso le narrazioni di autorevoli amici Barbara Abatino, Sergio Attanasio, Guido D’Agostino, Vega de Martini, Silvio de Majo, Riccardo de Sangro, Luciana Di Lernia, Patrizia Di Meglio, Francesco Divenuto, Donatella Gallone, Clorinda Irace, Marisa Lembo, Maria Rosaria Nappi, Gennaro Oliviero, Massimo Rippa, Salvatore Ronga, Mario Rovinello, Maria Sirago, Maurizio Vitiello. Riaffiorano trai monumenti gli avvenimenti realmente accaduti, le storie secolari che i luoghi conservano. Il libro riannoda la realtà urbana di oggi al suo passato ed attraverso le testimonianze personali racconta la ‘Napoli’ che è di uno e di tutti , trasmettendo al lettore la magia intima delle piazze, di un’infanzia felice, del quartiere dove si è nati, degli studi , del primo amore….risvegliando sentimenti sopiti.