Apre ad Ischia Porto nuova libreria Giunti al Punto

Apre ad Ischia Porto una nuova libreria Giunti al Punto. L’inaugurazione domenica, nei locali di via Roma 65, in pieno centro. Rimarrà aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 10 alle 22; la domenica mattina dalle ore 10 alle 13, la domenica pomeriggio dalle 17 alle 22.

I punti di forza di quella che è una delle oltre 260 librerie Giunti al Punto presenti su tutto il territorio nazionale, si legge in una nota, sono molteplici: le libraie e i librai sono noti per la competenza e la passione con la quale consigliano e orientano i clienti nel vastissimo assortimento di titoli, generi e case editrici. Alla clientela, sottolinea la nota, sono inoltre riservate numerose promozioni nel corso dell’anno e vantaggi speciali come la carta-fedeltà GiuntiCard – che conta oltre un milione di titolari -, le carte-regalo GiftCard, i Gratta&Leggi e Più Leggi Più Vinci con i quali a oggi sono stati regalati ai clienti libri per due milioni di euro e devoluti a Onlus oltre 850 mila euro. Molto apprezzato anche il servizio di Punto di ritiro in libreria per gli acquisti fatti su Amazon.

La catena di librerie Giunti al Punto, prosegue la nota, nasce come integrazione strategica della casa editrice Giunti. Con librerie distribuite su tutto il territorio nazionale si riconferma la prima in Italia per numero di punti vendita diretti e leader fra i più importanti del mercato retail.

Le librerie Giunti al Punto, evidenzia la nota, scelgono strategicamente location di grande affluenza come centri storici, outlet, aeroporti, multisala e centri commerciali, con l’obiettivo di porsi come luoghi d’incontro e centri propulsori di cultura e intrattenimento. Numerose sono infatti le attività di promozione del libro e della lettura, sia per i grandi che per i piccoli lettori: dai laboratori ludico-didattici per i bambini alle conferenze, le proiezioni, gli incontri con gli autori e la partecipazione a festival culturali locali, conclude la nota.

