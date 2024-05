Carcere. Idee, proposte e riflessioni, Samuele Ciambriello presenta il suo libro giovedì 9 a San Gennaro all’Olmo

La Fondazione Giambattista Vico è lieta di ospitare la presentazione del libro Carcere. Idee, proposte e riflessioni di Samuele Ciambriello , giornalista, scrittore, professore, attivamente impegnato da 40 anni nella lotta per i diritti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e Garante dei Detenuti della Regione Campania da ottobre 2017 “

Carcere è l’ anagramma di cercare. Cercare per ricostruire, per ritrovarsi, per seguire una strada che è tracciata anche dalla Costituzione: assumersi le responsabilità, per trovare se stessi, rispettando i diritti delle persone ”.

È questo lo slogan di Ciambriello, che avrà modo, in questo scenario, di ricontestualizzare le riflessioni fatte emergere nel 2020.

La presentazione del libro sarà seguita da una tavola rotonda, moderata dal giornalista Nicola Manganiello , a cui faranno seguito gli interventi di personaggi illustri del panorama sociale regionale, tra cui ricordiamo: Don Guy Gervais Nsama Songolo , amministratore parrocchiale della Chiesa di San Gennaro all’Olmo; Maria Coletta , direttrice della sede di Napoli della Fondazione Giambattista Vico; Maurizio D’Ago , già presidente delle ACLI

di Napoli; Mimmo Falco , vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

L’evento , aperto al pubblico, sarà ospitato il 9 maggio alle 17.00 presso la

Chiesa di San Gennaro all’Olmo , in via San Biagio dei Librai 21, Napoli.