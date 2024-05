Formazione, presentazione Rapporto Regionale 2023 OBR Campania – Fondimpresa

Domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 17:00 , nell’ambito della IX edizione di Innovation Village, presso Villa Doria d’Angri (Aula Posillipo) di Napoli, OBR Campania, Organismo Bilaterale per la formazione in Campania, Articolazione Territoriale di Fondimpresa, presenta «L’intelligenza formativa: persone e aziende interpreti del cambiamento con la formazione continua» il Rapporto regionale 2023 che realizza annualmente nell’ambito del Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa e INAPP. In particolare, saranno illustrati dati relativi alla formazione finanziata da Fondimpresa in Campania e le esperienze aziendali di dodici imprese ammesse nel catalogo delle buone prassi. Questo primo “colloquio” apre il percorso regionale di riflessione, confronto e sviluppo di idee per l’ evoluzione della formazione aziendale.

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA LAVORI

Mike Taurasi Presidente Obr Campania Rete Fondimpresa

INTERVENTI

Valentina Ferri Referente INAPP Ricerca ROLA e Buone Prassi

Mario Vitolo Direttore OBR Campania Rete Fondimpresa

TESTIMONIANZE

Stefania Brancaccio, Vicepresidente Coelmo

Gabriella Caputo, Operation Manager Metitalia

Augusto D’Urso, Global HR Manager Gruppo Balletta

Massimo Bracale, Direttore Ricerca e Trasferimento tecnologico Knowledge for Business

CONCLUSIONI

Maurizio Bernava Direttore Area Monitoraggi Valutativi e Controlli Fondimpresa

Modera il giornalista Enzo Agliardi