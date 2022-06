Cultura. Libri. 5 romanzi e libri dedicati ai casinò e alle scommesse

Le piattaforme online come Betfair roulette offrono tantissimi giochi ispirati al cinema e alla letteratura, ed è proprio quest’ultima categoria, quella che ha offerto tantissimi romanzi o raccolte di racconti dedicati al mondo dei casinò e delle scommesse sportive. Emblematici sono i casi di Dostoevskij e Bukowski, due scrittori famosissimi che hanno vissuto a pieno ritmo il mondo dei casinò, delle scommesse e del gioco.

Il Giocatore di Dostoevskij

Questa è la Bibbia dei casinò, qui sono descritti tutti i tipi di personaggi che si possono incontrare intorno al tavolo della roulette, anche se è stato scritto nel 1866 possiede un’analisi psicologica dettagliata ancora valida attualmente.

Se per giocare al casinò oggi basta cliccare su https://casino.betfair.it/, ai tempi di Dostoevskij le sale pullulavano di personaggi di ogni genere: politici, ricchi, avidi, truffatori, aristocratici, bugiardi e così via.

Un romanzo scritto per una scommessa tra Fedor e il suo editore che è diventato un cult letterario sui casinò.

La curiosità più intrigante è che Fedor scrisse il giocatore per una scommessa con il suo editore, quella di completare il romanzo in un mese. Dostoevskij impiegò soltanto 28 giorni e vinse la sua scommessa, ossia i diritti del libro più una somma di denaro. Con questi soldi, riuscì a saldare i suoi debiti di gioco.

Come Azzeccare i Cavalli Vincenti di Charles Bukowski

Questa raccolta di racconti di Bukowski è interamente basata sul gioco, sia come processo creativo della scrittura, sia come soggetto dai cui sono tratti questi racconti sensazionali e molto divertenti. L’ironia esistenziale del protagonista percorre le vicende che accadono negli ippodromi, in strada e nelle sale da gioco. Anche i suoi romanzi e le sue poesie sono costellati di gambling, divertimento e rassegnazione esistenziale.

Il Giocatore (Ogni scommessa è un debito) di Marco Baldini

Il famosissimo conduttore radiofonico racconta con la sua ironia dissacrante il mondo delle scommesse sportive, del bingo e dei casinò. Un’analisi lucida e divertente che mette in risalto diversi aspetti esistenziali di questo mondo. Un romanzo autobiografico condito da tantissime risate.

Mannaggia Sant’Antover di Luca Mirra (Ad Est dell’Equatore, Napoli)

La casa editrice napoletana Ad Est dell’Equatore ha pubblicato questo romanzo di Luca Mirra nel novembre del 2020. La trama si snoda nell’Università della Scommessa Ignorante, situata a Las Bollas, ai piedi del Monte Palinsesto. Gli studenti vivono la propria esistenza come in un casinò esistenziale fra scommesse, risate e tantissimi episodi surreali e grotteschi. Alcuni di loro cercheranno di costruire una macchina del tempo per tornare indietro e rigiocare i risultati già conosciuti, la trama si svolge tra metasemantica blasfema e fantascientifilosofia.

Jean Michel Guenassia: La Mano Sbagliata

Questo romanzo parla di Baptiste Dupré, protagonista che vuole diventare il giocatore di poker più forte al mondo ma che non sopporta le abitudini quotidiane che conducono soltanto a una vita ridondante.

La trama si svolge a Parigi fra gli amori fortunati di Dupré ed eventi ispirati a storia realmente accadute, in un romanzo da leggere tutto in un fiato, dove i casinò rappresentano la scenografia principale delle vicende narrate, ci sarà più di una Mano Sbagliata che inciderà sul destino del protagonista.