Distorsioni, il romanzo d’esordio di Massimiliano Pane.

«La nostalgia è un cane che cerca ossa nel fango.

È una compagna fedele che sconquassa i pensieri alla ricerca di vecchie sensazioni scarnificate, di sapori nascosti e preziosi.

La nostalgia è un impossibile armistizio col passato che ci sfama durante la noia, che ci culla durante il torpore e ci accompagna nei bilanci».

Marvin è il frontman degli “Psycho”, rock band fondata con il fratello Ivan che ha velocemente scalato le vette delle classifiche radiofoniche con la hit “Iliade”. Autore delle canzoni e vera anima del gruppo, Marvin viene ben presto inghiottito nel vortice degli eccessi e delirante confusione della vita da rock star fino a quando un grave incidente riduce in coma la sua amata Giulia. Sarà proprio la scoperta della inconfessabile vita segreta della fidanzata a obbligarlo a scendere a patti coi suoi demoni e a confrontarsi con la complessità della sua arte forse perché in fondo il dolore, come direbbe Johnny Cash, è l’unica cosa reale.

BIOGRAFIA

Massimiliano Pane nasce a Vico Equense (NA) il 1980. Laureato con lode in architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, esercita dal 2006 la libera professione specializzandosi in progettazione degli interni. Dal 2008 amministra l’impresa edile “Pane Group s.r.l.”, particolarmente attiva nel campo delle ristrutturazioni, delle riqualificazioni alberghiere e nel restauro di opere monumentali di interesse storico-artistico. È inoltre socio di un’impresa turistica e di un’associazione culturale senza fini di lucro.

