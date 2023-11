Dolci si nasce, Pastry Chef si diventa, Tommaso Foglia presenta il suo libro sabato 25 a Nola

Sabato 25 novembre ore 19.00 Presso la libreria Mondadori di Nola (NA)

Il pastry chef TOMMASO FOGLIA presenta il suo primo libro

DOLCI SI NASCE.

PASTRY CHEF SI DIVENTA

Le ricette dei dolci più amati sono proposte in due versioni: la versione “classica”, che segue le basi della grande tradizione italiana, e la versione “pastry chef”, una rivisitazione in cui Tommaso Foglia dà libero sfogo alla sua vena creativa e gli aspiranti pasticceri possono mettere alla prova la propria abilità. Dalla pastiera alla caprese, dalla brioche al bignè, dal millefoglie al tiramisu: una scuola di alta pasticceria nella cucina di casa tua, con i consigli e gli accorgimenti tecnici di un executive pastry chef. Tutte le ricette sono splendidamente fotografate e la versione “pastry chef” è accompagnata dal disegno per guidarti nell’assemblaggio delle diverse preparazioni.

In libreria per HarperCollins il 14 novembre, pp 256, €22

TOMMASO FOGLIA (classe 1990) nasce a Nola, in provincia di Napoli, e muove i suoi primi passi nel panificio di famiglia, dove coltiva la passione per i lievitati. Cresce professionalmente nelle brigate di pasticceria di ristoranti stellati in Italia e all’estero (Marocco, Emirati Arabi, Irlanda, Inghilterra), fino a diventare executive pastry chef. Nel 2022 vince il Trophée International du Café Gourmand a Vannes in Francia (come unico italiano in gara), il Gambero Rosso lo premia come “Pasticcere dell’anno” nella prestigiosa Guida Ristoranti e approda in tv come nuovo giudice a Bake Off Italia e Cake Star, entrando subito nel cuore del pubblico.