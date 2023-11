Vuò ‘o cuppetto o vuò ‘o spumone, Amedeo Colella sabato 25 e domenica 26 al Teatro Sala Molière di Pozzuoli

Ḕ quasi sold out per Amedeo Colella che, sabato 25 (alle ore 21.00) e domenica 26 novembre (alle ore 19.00), arriva sul palco del Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Viale Bognar, 21), diretto da Nando Paone, con l’atteso spettacolo “Vuò ‘o cuppetto o vuò ‘o spumone” insieme a Dario Carandante. La serata di full immersion nella cultura napoletana attraverso canzoni umoristiche è scritta dallo stesso Colella che non perde la buona abitudine di compiere un viaggio esilarante nel tessuto più profondo del suo popolo e delle sue tradizioni.

Ci si può divertire con la storia del regno di Napoli? E con la storia della musica napoletana? A queste domande risponderà il noto napoletanista con una passeggiata tra gli aneddoti, le curiosità, le leggende sulla storia di Napoli e sulle sue più divertenti canzoni umoristiche … “con decenza parlando”! I divertenti “paraustielli” di Amedeo Colella saranno conditi dalla musica di un grande posteggiatore puteolano, Dario Carandante.