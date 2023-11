EleganThè, Elena Campanile presenta il suo libro al Gambrinus giovedì 30

Giovedì 30 novembre, alle 18.00, nella sala del tè del Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2, Rogiosi Editore presenta “EleganThè”, il libro di Elena Campanile, docente di storia e filosofia nelle scuole secondarie di secondo grado, che, da circa vent’anni colleziona tazze da tè, appassionandosi al suo elegante rituale.

La sua attrazione per il rito inglese del tè diventa un percorso culturale e, a giugno dello scorso anno, Elena consegue la certificazione come Tea Champion presso la Uk Tea Academy di Londra. Con l’autrice interverranno l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli Chiara Marciani, il produttore di “Azzurro storie di mare” (Rai 1) Gennaro Coppola, l’avvocato e scrittore Gianni Puca. Modera il giornalista Enzo Agliardi.

IL LIBRO

EleganThé conduce il lettore in un mondo di buon gusto e signorilità che ruota attorno alla cerimonia della degustazione del tè, momento celebrativo di valori importanti, oggi spesso disattesi o dimenticati da una società piuttosto distratta. Sempre in questa atmosfera di ricercatezza, si snoda un’imperdibile storia romantica, fatta di personaggi originali e incontri fortuiti dagli esiti imprevisti. Tutto inizia in un’antica villa misteriosa che fa da sfondo allo sviluppo dell’intera vicenda.