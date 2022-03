Enia e i mondi paralleli, Eugenia Torino presenta il suo libro mercoledì 23 alla Libreria Mondadori di via Luca Giordano.

«Enia, ora che sai della nostra presenza, devi promettermi che mai a nessuno rivelerai ciò che tu riesci a vedere. Non dovrai mai accennare della nostra presenza né tanto meno raccontare di quello che ci diremo: puoi promettermelo?».

Enia e i mondi paralleli è il romanzo di Eugenia Torino scritto nel 2006 e divenuto oggi realtà come romanzo della collana firmata Graus Edizioni dedicata al genere fantasy: Nuove Orbite. Al centro di questo romanzo non soltanto si troveranno tante creature leggendarie mistiche e fatate, ma anche la storia di una giovane bambina che una mattina incontra inaspettatamente la Principessa della foresta.

La presentazione di questo affascinante volume avverrà mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 18:00 presso la libreria Mondadori in via Luca Giordano 73/A Napoli. A interloquire con l’autrice sarà la giornalista Eleonora Belfiore.

Libro

La giovane Enia durante una serena passeggiata mattutina si imbatte in una strana creatura, si tratta proprio della Principessa della foresta, Carry, la quale parlandole di queste creature magiche che la piccola riesce a vedere, si fa anche promettere di mantenere il segreto.

Fino all’età di sedici anni Enia cresce nel mistero e mantiene la parola data alla principessa di non raccontare mai a nessuno del loro incontro, tuttavia, quando una strana voce le sussurra “è il momento di andare…” la ragazza spaventata racconta tutto alla nonna.

Da questo momento la giovane scoprirà di essere predestinata per qualcosa di magico e deciderà di partire per l’avventura, attraverserà il portale magico dove affronterà un viaggio ricco di creature magiche come elfi, nani e draghi per conoscere il suo mondo passato.

L’autrice

Eugenia Torino è nata a Napoli, ama la sua città e i colori e i sapori che la città le dona tutti i giorni. Ama leggere e si definisce una divoratrice di libri e spesso adora viaggiare verso mondi di fantasia, lontani dalla quotidianità che tutti viviamo ogni giorno.

Eugenia Torino ha svolto tanti lavori, ma quello che le ha toccato l’anima è stato insegnare equitazione ai bambini, avvicinandosi all’altra sua grande passione: i cavalli. Enia e i mondi paralleli non è il suo primo manoscritto, ma è il primo che è divenuto libro. Scritto nel 2006 dopo tanti concorsi e dopo 16 anni di attesa finalmente il suo sogno si è realizzato. Dal cassetto del suo comodino, finalmente è arrivato tra gli scaffali di una libreria, e forse tra le tue mani.

Collana

Nuove Orbite è la collana di Graus Edizioni che abbraccia tutte le opere del genere fantasy, accompagnando il lettore in mondi magici, ricchi di creature mitologiche, immaginarie e leggendarie. Avventura, amore, amicizia e passione sono gli elementi fondamentali di questa collana che fa la sua comparsa nella linea editoriale proprio con il romanzo di Eugenia Torino Enia e i mondi paralleli, affascinante volume rappresentativo del genere e che riesce a dare sfogo ad ogni fantasia, stimolare la creatività, l’immaginazione, permettendo al lettore di evadere dalla propria quotidianità e di viaggiare in un mondo parallelo.