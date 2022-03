Mia, venerdì 25 al Teatro Bolivar.

Debutterà venerdì 25 marzo, al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), la giovanissima compagnia T. S. O. con lo spettacolo “Mia.”, scritto da Giulia Piscitelli per la regia di Salvatore Testa a partire dalle ore 21,30 (open 21). L’evento è targato Nu’Tracks ed il testo affronta il tema del possesso e del controllo che abbiamo realmente di noi stessi e sulla nostra persona, provando a rispondere alla domanda: quanto realmente ognuno appartiene a se stesso?

Il tentativo è quello di parlare del potere esercitato a causa della sensazione di impotenza. Aria, Noah, Walter e Margaret, sono personaggi che non fanno altro che dimenarsi inutilmente per sopravvivere alla violenza, al sopruso, all’abuso di amore, al bisogno di controllo e alla necessità di essere dipendenti da qualcun altro, dinamiche che, a volte in maniera più esplicita e altre volte con meccanismi più subdoli, fanno parte della vita di ognuno.

Testo: Giulia Piscitelli

Regia: Salvatore Testa

Interpreti: Giulia Piscitelli, Salvatore Testa, Matteo De Luca e Valentina Di Leva