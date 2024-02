Feltrinelli contro la violenza di genere, appuntamenti fino all’8 marzo

Anche la Feltrinelli di Napoli ospita presentazioni e talk tematici per indurre la riflessione sulla violenza di genere. Al via il palinsesto napoletano il 13 febbraio con Flavia Carlini che presenta Noi vogliamo tutto (Feltrinelli Editore), una raccolta di storie vere: storie di persone violate, spaventate, silenziate, storie di abusi e violenza, di indifferenza e responsabilità. Interviene Federica di Martino @ivgstobenissimo. Il 16 febbraio Emanuela Abbatecola presenta Donna Faber (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), una ricerca socio-fotografica condotta in Italia negli ultimi dieci anni sulle professioni generalmente percepite come maschili e sulle donne che le esercitano. Interviene Marilicia Salvia. Il 19 Cathy La Torre, avvocata e attivista, dialoga con Sabrina Efionayi sul suo nuovo libro Non è normale (Feltrinelli Editore), un piccolo tascabile che aspira a fornire gli strumenti necessari per comprendere le molte facce della violenza e per aiutare chi la subisce. Giovedì 29 febbraio il ciclo di incontri si conclude con il talk Dalla violenza alla pazzia che coinvolgerà Inga Gaile, scrittrice, attivista e femminista, che con la scrittrice Sara Bilotti e Sara Celentano, dell’Associazione Le Kassandre, parla del suo ultimo romanzo Frammenti di vetro (Mar dei Sargassi). Il libro racconta la storia di Magdalena, ricoverata in ospedale psichiatrico nella cupa Lettonia degli anni ‘30, segnata da un episodio di violenza e destinata a vedere altri traumi incisi sul suo corpo.