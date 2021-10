Gli autori Graus Edizioni vincitori del Menotti Festival Art di Spoleto conquistano il Parlamento Europeo.

Il Parlamento Europeo di Bruxelles accoglierà il prossimo 8 e 9 dicembre una delegazione del Menotti Art Festival Spoleto capitanata dal prof. Luca Filipponi, presidente della kermesse, e dal prof. Giuseppe Catapano, rettore dell’Accademia Auge, con al seguito alcuni degli autori protagonisti del premio Letterario spoletino appena concluso.

In primis il manager e grande letterato Francesco Testa che ha spopolato con il suo romanzo storico appassionato Indelebile come Un Tatuaggio Graus Edizioni (seconda edizione in stampa) e che ha avuto degli straordinari successi di pubblico, critica e vendita.

Presente anche la scrittrice di successo Ludovica Russo con il suo imperdibile Incastri Imperfetti. E poi non poteva mancare il libro Un’Europa In Utile di Luca Filipponi e Giuseppe Catapano (Graus Edizioni), saggio del momento in temi europeistici e già tradotto in spagnolo ed in via di pubblicazione in inglese con grandi richieste da parte delle università americane.

Presente anche Piero Graus, che da quest’anno ha consolidato in maniera forte e progettuale la collaborazione e la partnership proattiva con la kermesse spoletina con grandi ed ambiziosi progetti per il 2022.

Questo è un altro traguardo importante raggiunto dalla casa editrice nata nel cuore di Napoli, che attraverso i suoi testi e attraverso progetti e iniziative cerca di promuovere e diffondere la lettura e la cultura a livello nazionale, puntando anche ad oltralpe.