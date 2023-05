Grande successo per la Settimana del Libro Italiano a Innsbruck.

Si è conclusa con grande successo la terza edizione della Settimana del Libro Italiano, organizzata dall’Istituto Italiano Dante Alighieri di Innsbruck, che nasce dall’idea di promuovere la lingua e la cultura italiana.

Lo stesso Presidente Piero Salituri ha dichiarato: “Sono entusiasta del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti, in quanto abbiamo riscontrato che la cultura italiana continua a suscitare grande interesse all estero. Inoltre, ritengo sia stata vincente anche la tematica scelta per questa terza edizione, che pone al centro la figura della donna.”

È stata un’iniziativa ricca di attività che hanno permesso all’Istituto di riscuotere un feedback soddisfacente, sia da parte del pubblico italiano, sia da parte della nostra audience tirolese.

I contenuti con i quali la Settimana del Libro è scesa in pista sono stati diffusi attraverso differenti canali online; nello specifico, i social network Instagram e Facebook sono stati i principali strumenti di diffusione dei preziosi contributi offerti dalle scrittrici che hanno collaborato con il nostro Istituto, al fine di regalare una Settimana del Libro ancora più stimolante.

L’iniziativa è stata inoltre pubblicizzata sul sito web istituzionale dell’Istituto, che durante questa terza edizione ha riscontrato un incremento di visitatori del 20%.

La pagina Facebook ha raggiunto, durante lo svolgimento dell’evento, 3.538 persone, con un aumento del 500% di visibilità rispetto all’anno precedente.

Altrettanto soddisfacenti sono i risultati ottenuti dalla pagina Instagram dell’Istituto, che ha registrato un incremento del numero di visitatori del 240%, raggiungendo 2.720 account.

Numerose testate giornalistiche (come Ansa, per citarne una) e Istituzioni, quali l’Ambasciata d’Italia a Vienna e il Ministero degli Affari Esteri hanno promosso e pubblicizzato la Settimana del Libro Italiano.

Grande successo è stato ottenuto anche dall’evento in presenza alla libreria locale Daffodils, dove la partecipazione è stata molto numerosa.

Altra novità di quest’anno è stato il podcast organizzato dal programma radiofonico “Due Minuti Un Libro”, nel quale le coordinatrici del progetto Ludovica Russo e Francesca Rizzi – dell’Istituto Italiano Dante Alighieri – hanno raccontato di questa terza edizione della Settimana del Libro in prima persona.

Il podcast è trasmesso da 130 radio in Italia e reperibile su 20 diverse piattaforme di diffusione di podcast (tra le quali anche Spotify e Audible).

Doverosi sono i ringraziamenti alle Istituzioni ed ai Partner che hanno supportato il nostro Istituto in quest’occasione.

In particolare, ringraziamo le seguenti Istituzioni: l’Ambasciata d’Italia a Vienna, il Comune di Innsbruck, l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Onorario d’Italia a Innsbruck.

Infine, i nostri Partner: la libreria Tyrolia, la libreria Daffodils, la casa editrice TEKA, la compagnia teatrale Teatriamo ed il programma radiofonico Due Minuti Un Libro.