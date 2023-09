Guida Editori, gli appuntamenti di settembre

- Pubblicità -

Sabato 2 settembre alle ore 18:30, ARC Borgo San Michele, via Torre 23, Minori (Salerno)

Ciro Raia presenta “Le Quattro giornate di Napoli. Quasi un diario” (Guida editori). Dialogheranno con l’autore: Nunzia Gargano e Ermelinda Di Lieto.

Sabato 2 settembre alle ore 20:30, villa Fondi, Via Ripa di Cassano, 26, Piano di Sorrento (Napoli)

Giuliana Covella con il libro inchiesta che ha ispirato la famosa docu-serie tv “Il mostro ha gli occhi azzurri” (Guida editori). Dialogheranno con l’autrice: Susanna Maria Grazia Denaro, Antonino Siniscalchi. Letture di Tony Fattorusso, Giordana Esposito, Emanuela Parlato.

Sabato 2 settembre alle ore 21:00, Parrocchia Santa Maria delle Grazie, San Gregorio Matese (Caserta)

Alberico Bojano presenta “La ricchezza delle pecore Clero, matrimoni e fame nel Settecento sul Matese” (Guida editori). Dialogheranno con l’autore: Giuseppe Castrillo, Luca di Lello. Introduce Maria Boiano.

Lunedì 4 settembre alle ore 20:00 allo Smash Padel di Fuorigrotta, via Brigata Bologna 27 Napoli

Michelangelo Iossa presenta la tappa napoletana della quarta edizione del “Cammino Letterario Italiano” in collaborazione con Guida editori. Gli scrittori Gianluca Santise, Stefano Piccirillo, Luca Maurelli, Carla Buccino, Andrea Raguzzino e Roberta Rubino dialogano con l’editore Masciulli.

Sabato 9 settembre alle ore 11:00, Villa Angelina, via Nomentana 333, Roma

In occasione della tre giorni dedicata alla Scuola di Formazione Politica dal titolo “Colmare le distanze”, Rosetta Papa presenta il saggio “Disuguali” (Guida Editori). Intervengono Pasquale Tridico, Valentina Romano, Annalisa Laudando. Introduce l’autrice insieme con Francesca Borgese. Coordina Melinda Di Matteo.

Mercoledì 13 settembre ore 18.30, Stazione Marittima, calata Porta di Massa, Napoli

L’Associazione Vivoanapoli APS e la Fondazione Guida alla cultura ETS promuovono il convegno dal titolo “Dal Molo San Vincenzo all’Immacolatella Vecchia. Waterfront: la riqualificazione attesa”. Modera Emilia Leonetti, saluti di Cinzia Improta, Partecipano Massimo Clemente, Enrico Formato, Umberto Masucci, Andrea Annunziata, Bruno Discepolo, Laura Lieto. Conclusioni di Gaetano Manfredi.

Giovedì 14 settembre ore 19.00, Dino Morra Gallery, via Alabardieri 1, Napoli

Partono gli incontri culturali “I giovedì in Galleria”. Il primo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro di Mariafelicia Carraturo “Il risveglio di Partenope” (Guida Editori). Presenta Dino Morra. Per l’occasione saranno esposte una serie di opere di Adele Cerbasi che prendono spunto dalla copertina del libro.

Venerdì 15 settembre ore 18.00 Saletta Spazio Guida via Bisignano,11 Napoli

Ernesto di Cianni autore de “La musica è un vento” (Guida editori) in conversazione con Conchita Sannino e Antonio Tricomi.

Lunedì 18 settembre alle ore 19:00, oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita 68, Trecase (Napoli)

Marco Sarno autore del graphic novel “Chi ha rapito San Gennaro. Un giallo napoletano a fumetti” (Guida editori), in occasione dell’inaugurazione della biblioteca intitolata a Michele Prisco, vincitore del Premio Strega 1966, scrittore e

giornalista vesuviano. Intervengono Ottavio Lucarelli, Stefania Brancaccio, Caterina Prisco. A seguire, inaugurazione della collettiva d’arte “La biblioteca di Babele – La parola dipinta”. La mostra rimarrà aperta dal 19 al 22 settembre 2023.

Martedì 19 settembre alle ore 18:00, Picentia Short film festival internazionale del cortometraggio Piazza Aldo Moro, Battipaglia (Salerno)

Letteratura e cinema si incontrano ancora una volta per una masterclass che avrà, tra le diverse chiavi di lettura, il ruolo della cultura in Italia e nel Mondo. Sale in cattedra Annella Prisco autrice de “Specchio a tre ante” (Guida editori) con il regista cinematografico Giorgio Tabanelli, intervistata da Michele Cioffi il Direttore Artistico del Festival. A seguire la proiezione speciale del docufilm “Michele Prisco, il signore del romanzo“, trailer di Carlo De Cesare

Giovedì 21 settembre ore 17:30 Saletta Spazio Guida via Bisignano, 11 Napoli

Loredana De Vita autrice di “Ali per volare” (Guida editori) con Anna Maria Carloni e Pina Tommaselli. Coordina Laura Guerra.

Venerdì 22 e sabato 23 settembre, Lectorinfabula, Conversano (Bari)

“Chi ha rapito San Gennaro Un giallo napoletano a fumetti ” (Guida editori) di Marco Sarno partecipa al Festival della letteratura di Conversano LECTORINFABULA. Con l’autore interviene Lido Contemori.

Venerdì 22 settembre alle ore 18:30, Picentia Book Festival piazza Aldo Moro, Battipaglia (Salerno)In occasione del Picentia Book Festival, Emanuela Esposito Amato presenta il suo libro dal titolo “Uno squillo per Josephine” (Guida Editori).

Venerdì 22 settembre alle ore 18:30, Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, Libreria O’ Book. Via Ponte di Tappia, 25, Napoli

Riccardo Rubino presenta “Le ipotesi che restano” (Kairos edizioni). Con l’Autore: Fiorella Franchini, Rosalia Catapano, Biancamaria Sparano.

Martedì 26 settembre ore 16.30, Biblioteca Italo Calvino Foqus, via Portacarrese a Montecalvario, 69 Napoli

Il Salotto della Sostenibilità promuove l’iniziativa dal titolo “Biblioteche per la Terra. Transizione ecologica e economia circolare, nuove sfide per la didattica”. Ne

discutono Pasquale De Toro, Rachele Furfaro, Diego Guida e Giuseppe Luongo. Modera Armando Mauro.

Mercoledì 28 settembre alle ore 17:30 Istituto Cervantes Via Chiatamone, 6G, Napoli

Tra le iniziative dedicate agli scambi culturali e linguistici, Annella Prisco presenta il volume tradotto in Spagnolo “Specchio a Tre ante” (Guida editori)

Sabato 30 settembre alle ore 10:00, Villa Bottini, Via Elisa, 9, Lucca

In occasione del LuccAutori, premio letterario Racconti nella Rete, la presentazione del libro di Marco Sarno “Chi ha rapito San Gennaro Un giallo napoletano a fumetti ” (Guida editori). Interviene il disegnatore Lido Contemori.