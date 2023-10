Il mondo salvato dai ragazzini – Elsa morante, la sesta edizione a Procida sabato 7

Ritorna il premio letterario per ragazzi “Il mondo salvato dai ragazzini – Elsa morante” organizzato dall’omonima associazione di promozione sociale fondata da Rino Scotto di Gregorio.

L’evento, che si avvarrà del patrocinio morale dell’amministrazione locale, si svolgerà a Procida il 7 ottobre e vedrà protagonista una giuria di alunni di scuole medie e superiori che dovrà decretare, attraverso un voto assolutamente libero, il libro vincitore della VI edizione.

Le opere in concorso sono tre: IL CATTIVO FRATELLO di Luisa Mattia (Giunti), IL MIGLIO DI CENERE di Dario Orilio (Edizioni Piuma) e CUORE D’ANIMALE di Davide Sarti (Pelledoca). Un agile reading delle opere sarà realizzato da “Amato libro”, associazione di promozione culturale. In palio per il vincitore, l’opera scultorea “Nike alata” dell’artista Arianna Spizzico.

In programma, contestualmente alla premiazione dell’opera vincitrice, si terrà un concorso di scrittura istantanea dedicata alla poesia e rivolta ai ragazzini di età compresa tra i 10 e i 15 anni promosso dalla Fondazione “Francesco Terrone” che premierà il miglior testo con la targa L’URLO DELL’INNOCENZA, titolo di una raccolta di poesie edito da Iris. Per la nuova sezione “Scrivere mondi, recitare vite”, l’attore Luigi Di Fiore (Luca de Santis de “Un posto al sole”) illustrerà, attraverso le sue esperienze recitative, il processo creativo che trasforma la parola scritta in opere teatrali e cinematografiche.

Il virtuoso della chitarra Franco Tramontano e la giovane stella della musica Mariano Scotto di Monaco saranno protagonisti di piacevoli incursioni in note. L’evento sarà realizzato con il sostegno esclusivo di alcune eccellenze imprenditoriali dell’isola e di una miriade di piccole attività commerciali: così l’isola si riprende il suo premio e dà il suo bentornato ad Arturo.