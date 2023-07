La libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri si presenta a Napoli martedì 11

Dopo qualche mese di chiusura, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri, aperta più di 20 anni fa, nell’estate 2002, si disvela ai napoletani e soprattutto agli abitanti del Quartiere Chiaia, in una festa a cui tutta la cittadinanza è invitata martedì 11.

Questa mattina è stato organizzato un breve punto stampa dove il Direttore della Libreria (spazio di vendita di 1.185mq), Giovanni Giannantonio, già Direttore dal 2006 al 2009, e che negli ultimi 2 anni era stato Direttore della sede di via dei Greci, ha illustrato ai giornalisti intervenuti il concept che sta dietro al restyling del punto vendita, che è stato il primo megastore Feltrinelli aperto in Italia nel lontano 2002.

“Abbiamo voluto puntare su tre fattori”, spiega Giannantonio, “innanzitutto ridare la centralità al prodotto libro- (42.000 titoli), rimuovendo gran parte del settore legato all’home entertainment (cd, dvd, videogiochi, etc.), poi fare in modo che i libri parlino di sè, e visto che siamo a Napoli, caratterizzare a livello territoriale il punto vendita.”

Lo spazio all’ingresso è come da tradizione dedicato alla narrativa contemporanea, con tutte le novità del momento e le proposte a cura dei librai (che sono quelli presenti prima della chiusura), best seller, long seller, classici, fino all’International Bookshop, con oltre 4.000 titoli in lingua originale.

In fondo al piano terra, nello spazio che era dedicato ai cd, è allestita una sala polifunzionale con tanto di pianoforte che sarà il teatro degli eventi che verranno organizzati nella sede il cui calendario è già in lavorazione.

Al piano inferiore è stato dedicato uno spazio importante ai bambini, sia per quello che riguarda i libri (oltre 7.000 titoli) sia per quello che riguarda i giocattoli che sono uno strumento per la crescita dei nostri piccoli. All’estremo opposto del piano inferiore, c’è il settore dedicato ai ragazzi, con i settori dedicati alla cultura pop, ai manga, al fantasy ai comics, con anche un corner dedicari al booktok.

In mezzo il settore musicale che è stato limitato al vinile, con oltre 1.200 titoli di vario genere, dal pop al rock al jazz alla classica.

E poco prima il grande comparto dedicato al genere noir, con una vasta scelta di gialli divisi anche per sottogeneri, una delle tante “isole di cultura” divise per generi, come l’economia ed il management, la storia, l’enogastronomia, l’arte, la religione, i viaggi, il turismo e quant’altro.

Altra importante novità, i 27 librai addetti alla vendita saranno dotati di dispositivi digitali (smartphone o tablet) che permetteranno al cliente di pagare direttamente al libraio in mobilità, così come di casse self-check out che snelliranno notevolmente le code.

“Non temiamo la concorrenza dei canali digitali, alcuni anche del nostro gruppo come Ibs”, spiega Giannantonio, “per noi è comunque un’opportunità, all’interno dello store sarà presente un locker, un punto di ritiro per acquisti online, per noi sarà un’opportunità di fidelizzare questo tipo di clientela”.

La libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri sarà aperta al pubblico da mercoledì 12 luglio, ed osserverà questi orari:

dal lunedì al venerdì: 9-21

sabato: 9-22

domenica: 10-22

Martedì 11 a partire dalle 19:30 ci sarà la festa di inaugurazione che vedrà presenti i più importanti autori napoletani di Feltrinelli come Erri De Luca, Valeria Parrella, Titti Marrone, e poi con Maurizio De Giovanni, Rachele Furfaro, Wanda Marasco, Viola Ardone. E’ previsto il saluto del Sindaco Gaetano Manfredi.

Pietro Pizzolla