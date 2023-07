La notte prima, presentato a Dimaro Folgarida il libro di Massimo Ugolini con 7 racconti di Maurizio De Giovanni

Una sorta di speciale giornalistico scritto con il ritmo incalzante non “da uno scrittore” ma da un “inviato vecchio stile” capace di scoprire storie, fatti aneddoti, spaccati di vita di Napoli e del Napoli, il tutto racchiuso in un libro arricchito da sette “novelle” di Maurizio De Giovanni.

La notte prima di Massimo Ugolini è un romanzo da leggere tutto d’un fiato, presentato nell’area eventi del Ritiro de SSC Napoli a Dimaro Folgarida dall’l’autore, giornalista televisivo e volto noto di Sky, con i colleghi Titti Improta (Canale 21), Antonio Corbo (Repubblica), Maurizio Nicita (La Gazzetta dello Sport) e Ciro Troise (Corriere della Sera).

In questo romanzo il lettore si trova all’interno di un taxi ed insieme ai protagonisti del libro sarà testimone di un viaggio, la notte prima del terzo scudetto, capace di riportare alla mente storie e avventure, rivivere ricordi, sogni legati agli spaccati di vita della città partenopea.

Il libro è originale, scorrevole, divertente e molto molto emozionante. Non fatevi ingannare dal tema o dal titolo, perché c’è da chiarire subito che la notte prima non è come uno dei tanti libri scudetto usciti nell‘ultimo periodo. Per intenderci di quelli tecnici e didascalici.

La notte prima è un romanzo bellissimo pieno di aneddoti e retroscena sulla squadra e sui personaggi che sono stati protagonisti di questi anni e che hanno riportato il Napoli ad essere campione d’Italia. Da sfondo la meravigliosa città di Napoli, le sue luci, i suoi colori, le sue strade, la sua gente. Nel leggere il libro ti viene voglia di fare un giro per la città, ripercorrendo le strade magari proprio a bordo di un taxi. I racconti di Maurizio de Giovanni danno un tocco ancora più bello ed interessante al libro. Alcuni sono addirittura commoventi. Altri ironici. De Giovanni con la sua penna riesce a trasmetterci tutta la passione e l’amore, per il Napoli e per Napoli, in un connubio perfetto con il romanzo di Massimo Ugolini. Da leggere per scoprire cosa significa essere tifosi.