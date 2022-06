laFeltrinelli, gli appuntamenti in programma.

I prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli.

Venerdì 17 ore 15:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

Dani Faiv

Dani Faiv firma copie di Faiv, il suo nuovo progetto discografico.

Acquista il cd a laFeltrinelli di piazza dei Garibaldi e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie.

* 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento dei posti disponibili.

domenica 19 ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

André Aciman

Scrittore americano, autore del bestseller Chiamami col tuo nome, André Aciman

presenta il suo nuovo libro Idillio sulla High Line (Guanda), un romanzo sul diritto all’amore, come unica forma di resistenza possibile contro lo scorrere del tempo. Con l’autore intervengono Ida Di Martino e Pier Luigi Razzano.

lunedì 20 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

La poesia di Luciano Stella

Se il passato è il luogo da attraversare per compiere il viaggio del ritorno a sé stessi, nella raccolta di versi È passato (Colonnese), il produttore cinematografico Luciano Stella non si sottrae e utilizza la poesia come strumento giocoso con cui compiere il passaggio. Con l’autore interviene Ottavio Ragone. Letture di Cristina Donadio. Interventi musicali di Marco Zurzolo.

mercoledì 22 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Suite napoletana

In Suite napoletana (Colonnese), Pietro Treccagnoli propone una lettura non conformista di una città che ama ridere e piangere sulla propria sorte. Con l’autore ne discutono Vincenzo De Gregorio e Enzo D’Errico. Conduce Giuseppe Pesce.

giovedì 23 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Un mese in giallo. Il mostro di Capri

L’estate del 1884 è alle porte quando il commissario Veneruso si imbarca insieme all’agente Serra per l’isola di Capri, dove ha l’ordine di prelevare un vecchio brigante. Diego Lama presenta Il mostro di Capri (Mondadori). Con l’autore intervengono Mirella Armiero e Mauro Giancaspro.