“Pino Daniele, note a margine”, il giornalista Di Biase presenta il suo ultimo libro alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri venerdì 3

Si annuncia intensa e coinvolgente la presentazione dell’ultimo libro di Gennaro Di Biase “Pino Daniele, note a margine”, giornalista de Il Mattino, pubblicato dalla Giannini. L’evento letterario si terrà venerdì 3 novembre alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Con l’autore l’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, il giornalista de Il Mattino Davide Cerbone e il musicista Ciccio Merolla.

Il libro è stato pubblicato dalla Giannini, una delle case editrici più antiche di Napoli, nella collana “Sorsi”, libri piccolissimi nel formato (A6) e nel prezzo (6,00 euro), che raccontano storie, curiosità che rinvigoriscono lo spirito proprio come una tazzina di caffè. Sorsi di saggi, letteratura, riflessioni e curiosità scritti in gran parte dai 3C, intellettuali, giornalisti e scrittori che fanno parte della sempre più vasta rete di comunicatori di cultura.

Il “Sorso” di Di Biase è uno studio su Pino Daniele che sa approfondire, dipanare, narrare in uno stile intenso e avvolgente, non solo l’arte, i testi e lo spirito del celebre cantante mito, cantante-simbolo, ma diventa narrazione di grandi capisaldi della filosofia napoletana. Si riscopre Pino e si riscopre Napoli in queste pagine lucide e poetiche, che sanno anche indugiare il giusto sul rapporto tra creatività e realtà, tra anima e successo. Tra la felicità dell’essere riconosciuti e l’infelicità che ha dato la prima spinta. “È l’infelicità che fa grande il poeta. Senza dolore non c’è letteratura. E senza letteratura, probabilmente, non c’è comprensione del mondo”.

SETTEMBRE 2023

Formato: 10,5×14,8 cm

Rilegatura: fresato

Pagine: 72

Prezzo: € 6,00

ISBN: 978-88-6906-309-1

Collana: Sorsi – vol. 6