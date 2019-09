POPULECONOMY, il leader dell’Ugl Paolo Capone presenta il suo libro martedì 24 all’Hotel Royal Continental.

Martedì 24 settembre, alle ore 17.00, presso l’Hotel Royal Continental a Napoli, si terrà la presentazione del libro di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, dal titolo: #POPULECONOMY. L’economia per le persone e non per le élites finanziarie. Il saggio, partendo dal fenomeno della globalizzazione, analizza l’attuale situazione economica ponendo l’accento sulle distorsioni delle politiche fondate sull’austerity e sulle conseguenze negative, in Italia, del Job’s Act.

Prenderanno parte all’evento: Paolo Capone, Segretario Generale UGL; Luca Malcotti, Commissario UTL Napoli; Gaetano Panico, Segretario UGL Campania; Gavino Nuzzo, Prof. Straordinario Economia Aziendale Università Pegaso, Direttore Generale ADISU – Puglia; Ermanno Corsi, Giornalista professionista e scrittore; Ennio De Simone, Professore Ordinario di Storia Economica Università Giustino Fortunato; Carlo Buttaroni, Presidente di Tecné. Modera il dibattito Alessandro Sansoni, Direttore CulturaIdentità.