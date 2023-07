Premio Letterario Amerigo delle Quattro Libertà a Gabriella Carmagnola per Non lo dire a nessuno

Gabriella Carmagnola, scrittrice, per il romanzo “Non lo dire a nessuno”, Guida Editori, vince il “Premio Letterario Amerigo delle Quattro Libertà”, che verrà consegnato il 5 luglio a Napoli, presso lo Spazio Guida, Via Bisignano 11, alle ore 18.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato dall’Associazione Amerigo – promossa dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America – per valorizzare ogni anno quattro opere letterarie (saggi, romanzi e altri scritti) che si ispirano alle libertà fondamentali della convivenza civile: libertà di Opinione, di Religione, dal Bisogno e libertà dalla Paura, citate dal Presidente Roosevelt nel “discorso delle Quattro Libertà” del 1941 e inserite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

“Non lo dire a nessuno” di Gabriella Carmagnola vince il Premio Amerigo VIII edizione per la categoria “Libertà dalla Paura”. Il romanzo è una storia di formazione che nasce da una violenza subita: un viaggio interiore per liberarsi dalle catene del passato e affermarsi professionalmente in un ambiente in cui vigono ancora, nonostante le apparenze, diffidenze e preconcetti verso il genere femminile.

“Ho immaginato la protagonista, Lucia, come un’icona del coraggio di tante donne, che hanno vissuto traumi segreti e si trovano poi ad affrontare nuovi ostacoli in quanto donne anche nel mondo del lavoro. Liberarsi dalla paura è il primo passo, fondamentale, per raggiungere la propria piena identità” – ha commentato Gabriella Carmagnola.

Negli scorsi anni il Premio Letterario Amerigo è stato assegnato, tra gli altri, a Franco Roberti, procuratore antimafia e antiterrorismo; Vincenzo Paglia, Comunità di Sant’Egidio; Massimo Gaggi, giornalista del Corriere della Sera.

L’Associazione Amerigo assegna dal 2009 anche il Premio Giornalistico Amerigo, a professionisti dell’informazione che hanno contribuito a migliorare la conoscenza degli Stati Uniti nel nostro Paese: Lucia Annunziata, Mario Sechi, Beppe Severgnini, Gianni Riotta, Mario Calabresi.

Gabriella Carmagnola è scrittrice ed esperta di comunicazione. Nata a Torino, si è laureata in Filosofia Teoretica con una tesi sulla concezione della verità nella filosofia contemporanea, con Gianni Vattimo.

Ha sviluppato la sua esperienza professionale nelle importanti società americane Du Pont de Nemours Italiana e Dow Chemical Italia e poi, per più di vent’anni, è stata capo della comunicazione di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Ha pubblicato i romanzi “Non lo dire a nessuno”, (Guida Editori, 2022) e in precedenza “L’inganno” e vari racconti. Ha una rubrica settimanale di invito alla lettura dei classici su Milleunadonna, magazine online del portale Tiscali.