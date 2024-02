Restyling in casa editrice L’isola dei ragazzi grazie alla partnership con l’editore Alessandro Polidoro

Torna a calcare il panorama editoriale lo storico marchio L’isola dei ragazzi, realtà editoriale di riferimento nazionale nella formazione dei giovani.

A rilanciarlo, nell’ambito di un’operazione di co-branding, è l’imprenditore Alessandro Polidoro. «Napoli e la Campania – ha dichiarato Alessandro Polidoro – non potevano rinunciare a un serbatoio di idee e di innovazione culturale così importante come è stata L’isola dei ragazzi per tanti anni. La partnership editoriale, oltre a favorire il riposizionamento del marchio, sarà volta inoltre ad attivare nuove campagne di comunicazione con una forte attenzione verso il mondo della scuola».