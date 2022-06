Ribut, una piccola rivoluzione letteraria.

Sarà presto disponibile, in libreria e in tutti gli store online, “Ribut”, una originalissima miscellanea di poesie e prose (accompagnate da illustrazioni e musiche), che insieme formano un manifesto generazionale ricco di sfumature.

Il libro, edito da Guida Editori, è un progetto corale in cui gli autori Marcello Affuso, Maria Laura Amendola, Lucia Maritato e Manuel Torre, insieme all’illustratrice Federica Dias e al cantante Achille Campanile, si sono uniti con i propri mezzi artistici per reinterpretare le questioni sociali ed emozionali della generazione odierna, a partire dalle opere letterarie del passato e del presente, da Saffo ad Alda Merini, passando per Montale e Ungaretti.

Un’operazione di riscrittura coraggiosa e inedita, questa, un unicum nel panorama letterario mondiale, poiché si tratta del primo “reboot” letterario mai pubblicato.

Ribut (trascrizione fonetica di “reboot”) racchiude parole, illustrazioni e musiche, che disegnano armonicamente un percorso variopinto capace di coinvolgere i giovani lettori, che avranno la possibilità di rispecchiarsi in testi che raccontano in maniera lucida le sfumature della realtà attuale.

Dalle scelte tematiche di tipo politico, sociale, emozionale alle scelte lessicali talvolta crude e taglienti, Ribut è un inno di speranza e fiducia nel presente e nel futuro. E, non a caso, nella copertina del libro spicca la figura significativa della ginestra, simbolo leopardiano di resistenza di fronte alle difficoltà e all’inesorabile destino e che rappresenta a pieno la capacità di permanere, nonostante gli impedimenti del tempo.

Il ricavato delle vendite verrà devoluto all’associazione di promozione sociale Patatrac, che sostiene iniziative nel campo dell’educazione non formale e della progettazione sociale, con particolare riguardo alle tematiche relative alla promozione umana e civile.

Il libro sarà presentato in anteprima presso Saletta Guida (Via Bisignano, 11, 80121 Napoli NA) il 28 giugno alle 18 e ad Avellino, alla stessa ora, l’8 luglio (Circolo Arci Avionica).

La prima presentazione, invece, sarà a Napoli, presso la Libreria IoCiSto, il 9 luglio alle 18.00.