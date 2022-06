Sono un uomo di pace e perfino d’amore. Piccolo ma essenziale dizionario del Deluchismo, presentazione del libro di Domenico Giordano giovedì 16 a laFeltrinelli di via dei Greci.

Il volume, scritto da Domenico Giordano, Sono un uomo di pace e perfino d’amore. Piccolo ma essenziale dizionario del Deluchismo, è una raccolta delle frasi e dichiarazioni più rilevanti del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dallo stile ilare e un po’ pungente l’autore racconta e spiega l’aspetto comunicativo che ha caratterizzato la gestione regionale del Presidente prima e dopo questi due anni di pandemia.

«Vincenzo De Luca si inscrive a pieno titolo in questa categoria di politici contemporanei che sono tutt’uno con la loro comunicazione e non importa se calcano le scene nazionali, internazionali o se, invece, sono rimasti confinati in un contesto geografico e istituzionale meno ambizioso. Un esempio vivido di questa capacità di riuscire a fondere nell’alto forno della comunicazione la forma e la sostanza del proprio agire politico l’abbiamo sperimentato durante i ventiquattro mesi di emergenza pandemica. Sin dai primissimi giorni, infatti, l’emergenza sanitaria e le continue incertezze generate a livello centrale sulle misure da adottare rispetto a una nuova sfida tanto grande quanto invisibile che ha fatto balbettare i governi nazionali, hanno creato le condizioni di una tempesta perfetta che Vincenzo De Luca ha sfruttato a piene mani. Così, in ciascun giorno degli ultimi due anni Vincenzo De Luca non ha avuto più bisogno di piazzare lungo il sentiero le tagliole per catturare i nemici, il Covid gli ha portato in dote una messe così copiosa di avversari con i quali incrociare i guantoni tale da avere l’imbarazzo della scelta.»

Dalla Prefazione di Massimiliano Panarari

Il libro verrà presentato il 16 giugno alle ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli situata in Via dei Greci 70/76, Napoli. Introdurrà l’evento il giornalista Ciro Cacciola, ufficio stampa Graus Edizioni. A seguire dialogheranno con l’autore Ciro Pellegrino, giornalista di «fanpage.it» e Giampiero Zinzi, Capogruppo regionale Lega Salvini.

Il volume

Giordano così racconta nelle pagine di questo volume la sua ricerca, quella su questa figura politica che tutti abbiamo visto ripetutamente in TV e durante le dirette Facebook. Confronta i diversi ruoli politici, la necessità anche per alcuni di questi di confrontarsi con i propri rivali muovendosi in quello che Panarari definisce «liquido amniotico della comunicazione». Leggere questo libro permetterà di conoscere la versione di Giordano di De Luca, nel tentativo però di ricreare un avatar il più oggettivo possibile:

Ci sono due modi di conoscere una persona per raccontarne la vita e le gesta, i trionfi e gli insuccessi. Il primo, quello più semplice ma anche quello meno praticabile dai più e che alla lunga rischia di essere meno oggettivo, è condividerne la pienezza delle giornate, dei mesi o degli anni; insomma, essere parte integrante della sua vita pubblica o privata.

Il secondo modo, invece, è quello che si affida a uno studio attento e meticoloso della persona, è il frutto di una analisi scientifica, quindi di per sé obiettiva nel metodo, di ciò che egli ha detto, scritto e pubblicato in un periodo di tempo determinato. Un’analisi che ha delle fonti certe, verificabili e rintracciabili.

[…] In verità, mi sono limitato a inseguirlo, a spiarlo benevolmente, a filtrarlo nelle centinaia, se non migliaia oramai, di spezzoni video che galleggiano solitari nell’oceano del web, a osservarlo da lontano […].

Questo amorevole inseguimento mi ha concesso il dono della familiarità surrogata con Vincenzo De Luca o almeno, mettiamola così, con il suo avatar digitale. Una introspezione di riflesso, ma non per questo viziata o parziale, che mi ha aiutato a conoscere in profondità il vero De Luca. Il mio Vincenzo.

L’autore

Domenico Giordano è spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è amministratore e socio. È editorialista de Il Mattino e di Formiche.net e collabora con diverse testate giornalistiche e radio sempre sui temi di comunicazione politica. Scrive per il blog Votantonio.it, è ideatore e organizzatore del Piccolo Festival della Politica, socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica e ha pubblicato nel 2021 De Luca, la comunicazione politica di Vincenzo De Luca da sindaco a social star (Area Blu edizioni 2021).