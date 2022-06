Terrardente – Natura&Ambiente – Cultura, Arte&Spettacolo – Enogastronomia, da sabato 18

Si terrà dal 18 giugno al 3 luglio la II edizione della rassegna culturale “TerrArdente – Natura&Ambiente – Cultura, Arte&Spettacolo – Enogastronomia”, promossa dall’ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e organizzata da Artgarage per la direzione artistica di Nando Paone.

Il progetto è stato presenatto ieri, martedì 14 giugno, presso la Casina Vanvitelliana (P.za Gioacchino Rossini 1 – Bacoli). Dopo l’introduzione di Artgarage con le coreografie di Emma Cianchi per lo spettacolo “KYME”, sono intevenuti all’incontro Francesco Maisto, Presidente dell’Ente parco regionale dei campi Flegrei, Fabio Pagano, Direttore del parco archeologico dei campi Flegrei, Nando Paone, Direttore artistico, Rosanna Romano, Direttore generale per le politiche culturali e turismo Regione Campania e Felice Casucci, Assessore al turismo Regione Campania.

«Dopo il successo della prima edizione, “TerrArdente” torna più forte – ha commentato il Presidente Francesco Maisto – Quest’anno annunciamo con grande soddisfazione la direzione artistica di Nando Paone che con grande cuore si è preso carico di questo progetto a titolo gratuito e che ringrazio sentitamente per la passione che ci accomuna e la sintonia trovata. Si darà spazio allo spettacolo, insieme ai professionisti Franco Riccardo e Antonio Colandrea. Abbiamo obbiettivi nazionali ma ovviamente nulla sarebbe possibile senza una stretta collaborazione tra la Regione (che ci dimostra ogni giorno la sua presenza), gli Enti e i Comuni».

Nando Paone ha aggiunto «L’intento, per quanto oneroso, dell’Ente Parco e mio, in qualità di direttore artistico, è appunto quello di valorizzare, far conoscere e divulgare il più possibile questi siti e chi vi gravita intorno. Ho accettato con entusiasmo questa possibilità che mi è stata data, essendo flegreo a tutti gli effetti, innanzitutto, e poi in quanto parte da più di vent’anni di quegli operatori del settore spettacolo, che operano sul territorio, a mio avviso ancora poco valorizzato se si considerano le bellezze archeologice, naturali e le eccellenze artistiche che lo popolano».

Si è dunque dato il via ad una serie di eventi che avranno luogo in siti archeologici di rara bellezza ed importanza come il Parco Borbonico del Fusaro, la Sala Ostrichina, la Casina Vanvitelliana, gli Uffici dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e il Parco Monumentale di Baia.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti previsti:

Dal 18 giugno al 3 luglio: Mostra “Il mito nei Campi Flegrei” a cura di Franco Riccardo. Opere di Annalaura di Luggo, Lucia Gangheri, Francesca Volpe e Stefania Sabatino – Casina Vanvitelliana . Mostra “Il mito surreale” a cura di Franco Riccardo. Opere di Dante Manchisi – Presidenza dell’Ente Parco dei Campi Flegrei.

Il vernissage delle mostre è alle ore 16,30

20 giugno ore 11.00: Presentazione del libro “I napoletani non sono romantici” di Marco Zurzolo – Sala Consiliare del Comune di Procida .

25 giugno, ore 19.30: presentazione del libro “I napoletani non sono romantici” di Marco Zurzolo. Ore 21.00 il concerto “Duo” di Lino Cannavacciuolo e Damiano Davide – Giardino del Parco Borbonico . (evento a pagamento*)

26 giugno ore 21.00: “In alto mare” atto unico di S. Mrozek, regia di Nando Paone – Giardino del Parco Borbonico . (evento gratuito*)

30 giugno ore 19.30 : “Why not? (Urgenze coreografiche)” regia e coreografia di Antonio Colandrea – Terrazza del Parco Borbonico . (evento a pagamento*)

: “Why not? (Urgenze coreografiche)” regia e coreografia di Antonio Colandrea – . (evento a pagamento*) 1 luglio ore 17.30: presentazione “Nat’arte: Natura, archeologia e arte contemporanea” a cura di Franco Riccardo. Opere di Lucia Gangheri, Francesca Volpe, Michele Ciardiello, Carmine Rizzuti, Laura Niola e Annalaura di Luggo. Durante l’evento letture di testi estratti dalla “Listrarata di Aristofane” a cura di Nando Paone con Anna Moriello, Anna Cimmino e Mariachiara Falcone – Parco monumentale di Baia . (evento gratuito)

1 luglio, ore 20.30: “Totò Poetry Culture – QuaSiDanza”, regia di Manuela Barbato e Gianni Valentino con le coreografie di Marcella Martusciello; musiche originali di Lello Tramma, voce recitante Gianni Valentino – Parco monumentale di Baia . (evento a pagamento)

2 luglio, ore 21.00: “Raccontami – Una passeggiata devota.” Di e con Isa Danieli. – Giardino del Parco Borbonico . (evento a pagamento*)

3 luglio, ore 21.00: concerto dell’US Navy Jazz Band. – Giardino del Parco Borbonico . (evento gratuito*)

* Queste serate saranno accompagnate dagli aperitivi organizzati dalla “Bottega dei Semplici Pensieri”: l’associazione di volontariato costituita da familiari di persone down e/o con lieve deficit intellettivo cn sede a Quarto (Na) dal 2012 e che punta all’individuazione delle capacità personali dei ragazzi per formarli professionalmente ed inserirli nel mondo del lavoro.La Bottega dei Semplici Pensieri è iscritta nel registro delle Organizzazioni di Volontariato O.D.V. della Regione Campania, del Comune di Pozzuoli (Na) e del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. (C.S.V.)

A conclusione della rassegna verrà consegnato un Premio ad un artista di rilievo nazionale legato al territorio

Il costo degli eventi a pagamento è di 10 euro. Gli eventi sono a numero limitato.Per informazioni e prenotazione è possibile contattare ardenteterra@gmail.com / whatsapp 3770888569