Un uomo solo, Antonio Iovane presenta il suo libro sabato 5 a iocisto.

Sabato 5 marzo 2022 ore 18:00

IoCiSto la libreria di tutti ospita nella sala Siani in Via Cimarosa, 20 a Piazza Fuga il nuovo libro di Antonio Iovane: Un uomo solo edito da Mondadori.

Dialogano con l’Autore: Francesca G. Marone e Stefano Valanzuolo

“Iovane non racconta la morte, ma la vita di un uomo solo”

Sanremo, 26 gennaio 1967. La Riviera è pronta a ospitare il Festival della Canzone Italiana: i giornalisti già parlano di un’edizione rivoluzionaria, perché sul palco si sfideranno la vecchia guardia guidata da Claudio Villa e Domenico Modugno e le voci nuove, come I Giganti, Little Tony, Lucio Dalla. E Luigi Tenco.

Tenco ha deciso che d’ora in poi nelle sue canzoni parlerà di problemi sociali, di disoccupazione, di legge sul divorzio, di mafia, e vuole che tutti lo ascoltino, anche il pubblico delle canzonette, perché “le idee non valgono da sole, valgono solo se qualcuno le recepisce”. Insieme a Dalida, la diva francese con cui ha avuto un’intensa ma breve relazione, canterà Ciao amore, ciao che racconta la grande emigrazione dalla campagna verso la città, una canzone orecchiabile ma impegnata.

Attraverso testimonianze e una meticolosa ricerca d’archivio, Antonio Iovane ricostruisce in un lunghissimo piano sequenza l’ultimo giorno di vita di Luigi Tenco ma anche le ore successive, quelle in cui si accavallano dichiarazioni terribili da parte di colleghi cantautori e giornalisti, quelle del più tragico e indegno “show must go on” che l’Italia abbia mai conosciuto. Un uomo solo non cerca di far luce sul presunto suicidio di Luigi Tenco, ma racconta con la forza immersiva del romanzo il tormento, le contraddizioni e i sogni di un artista fuori dal tempo.

IoCiSto è la prima libreria e associazione APS aperta a Napoli dai cittadini. Senza scopo di lucro la libreria di tutti promuove libri e presentazioni ma soprattutto eventi e iniziative per la cultura e la partecipazione sociale anche nelle fasce più disagiate. Per info: iocistolibreria.it