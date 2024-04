Case di Comunità, Smi scrive ad Asl Na 1 Centro: le strutture per farle ci sono, si faccia presto

In una nota Ernesto Esposito Responsabile Regionale Smi Convenzionati e Tommaso De Angelis Vice Segretario Smi Asl Napoli 1 centro,lanciano un appello alle AA.SS.LL. ed alla Regione:” Le nuove case di comunità avranno un ruolo strategico-assistenziale per la salute dei cittadini, per tale motivo sarà necessario mettere in atto tutte le azioni necessarie per predisporre ed attrezzare i presidi pubblici ad accogliere il personale sanitario ed i medici di medicina generale a ruolo unico”, dichiarano i sindalisti smi ed aggiungono “basti pensare che solo nel territorio di competenza della ASL Napoli 1 centro ci sono almeno dieci strutture ASL gia’ disponibili per la partenza delle case di comunita’ e tra queste avranno un ruolo decisivo a Napoli i presidi:

Annunziata, S.Gennaro, LoretoCrispi, Loreto Mare , Asl Scampia, Asl Ponticelli, Asl Soccavo e gli altri distretti, poichè questi presidi storici sono ubicati in posizioni strategiche e facilmente raggiungibili dalla cittadinanza e molti tra questi già ospitano la ex continuità assistenziale e sono conosciuti dai cittadini e sono anche provviste di vigilanza”.

Diversamente, altri modelli organizzativi, per le case di comunità ,nelle aree ad elevata densita’ abitativa non ci convincono, poichè potrebbero determinare molte problematiche organizzative e di ordine pubblico conclude la nota dello SMI.