Premio La salute per tutti, 2 dicembre a Santa Maria la Nova.

La ASD Meridies Onlus ha organizzato la 2° Edizione del Premio” La Salute per Tutti” il 2 dicembre 2022.

La premiazione avverrà nella cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli. L’evento è teso a celebrare esempi significativi di personalità del mondo istituzionale e della società civile che collaborano per il conseguimento di una società più equa e solidale, volto in particolare a valorizzare le buone prassi attuate a livello locale in materia di promozione della salute e di formazione professionale. Tra gli scopi della serata c’è anche la promozione di attività sportive da offrire ai ragazzi detenuti nel I.P. di Nisida nei valori autentici che trovano espressione concreta e qualificante in un impegno costante per lo sviluppo di una società più equa e solidale.

L’evento avverrà alla presenza delle Autorità istituzionali il Sindaco Gaetano Manfredi, la Consigliera alle Pari Opportunità Isabella Bonfiglio, l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, il Presidente della 2° Municipalità Roberto Marino e il Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli con il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Campania, Città Metropolitana, Comune di Napoli, ASL Napoli 1 Centro e Ordine dei Giornalisti e verrà diffuso dai maggiori media e social network .

Il Comitato d’onore del premio 2° Edizione del Premio” La Salute per Tutti” presieduto dal Cavaliere Michele Cutro giornalista critico gastronomico, che in comune accordo con il comitato tecnico scientifico della ASD Meridies Onlus ha stabilito l’elenco dei premiati è così costituito: dott. Salvo Iavarone giornalista presidente Asmef e Confinternational, dott.ssa M. Ludovica Genna centro Qualificazione Biologica AORN Cardarelli ed esperta di Medicina di Genere, il Prof. Marcellino Monda Direttore Dipartimento Medicina Sperimentale Università Vanvitelli, dott. Alfredo Scarpa medico del lavoro, dott. Antonio Conte ginecologo, dott.ssa Floriana De Fazio pediatra ASL Napoli 3, Isabella Bonfiglio Consigliera pari opportunità Città Metropolitana, dott.ssa Matilde Cardone epidemiologa ASL Napoli 1 Centro, dott. Salvio Zungri Ortopedia Meridionale, dott. Giuseppe Scialla Garante dell’Infanzia Regione Campania,Maestro Salvatore Izzi campione ed educatore sportivo di Kick boxing, dott. Gianfranco Coppola TGR Campania, Presidente Ussi Unione Stampa Sportiva Italiana.

Il programma comprende:

Visite mediche, consulenze ed esami diagnostici (Esame Moc, Doppler arti inferiori, Baropodometria, Consulenza pneumologica postcovid, Valutazione nutrizionale ed esame impedenziometrico valutazione diabetologica, RV realtà virtuale riabilitativa, consulenza psicologica, Lezioni di a.f.a. attività fisica adattata, etc. a cura dei volontari altamente qualificati dell’associazione: dott.ssa Carmela De Cesare Direttore UOC Riabilitazione ASL Napoli 1 Centro dott. Antonio Vitale ortopedico già ASL Napoli 1 Centro, dott. Luigi Barbati posturologo ASL Napoli 1 Centro, dott.ssa Maria Cardone Reparto Covid 19 P.O. Cotugno di Napoli, dott. Raffaele d’Arco diabetologo , dott. Carlo Nunneri biologo nutrizionista ASL Salerno Sud, dott. Davide Gison, dott.ssa Fernanda Ravenna, dott. Mario Duca, dott. Fabio Nuzzolo fisoterapisti ASL Napoli 1 Centro, dott.ssa Sara Diamare psicologa ASL Napoli 1 Centro .

Seguirà una serata spettacolo, presentata dalla dott.ssa Lina De Cesare presidente dell’ASD Meridies Onlus e con la regia del dott. Dante Di Domenico, con la consegna dei premi in cui alla premiazione si alterneranno momenti di spettacolo con artisti di fama nazionale della musica e del cinema/teatro come la cantante Valentina Stella che anche in questa edizione sarà la guest star dell’evento. Verranno presentati nuove produzioni cinematografiche tra cui il film “Quel posto nel tempo” che tratta della M. di Alzheimer, e ancora tanti artisti Lina Nappo cantante poliedrica, il tenore pop Giuseppe Gambi ed il baritono Antonio Sarnelli de Silva accompagnato dalla pianista Natalia ,il cantante melodico Marco Meta, Nicola Caso cantante rap-pop e attori comici come Rosario Verde alias Sasa Man, Salvatore Marino sportivi come l’ex terzino del Napoli Nicola Mora e promettenti campioni dello sport . Altro momento spettacolo molto atteso sarà una capsull della sfilata della stilista Patrizia Lieto Collezione 2022-2023.

Tra i premiati dott. Antonello Perrillo vicedirettore Nazionale TRG RAI, la presidente dell’AIMA Campania, il produttore Edoardo Angeloni, la coordinatrice della Fand Campania Fabiana Anastasi, Peppe Iannicelli giornalista, conduttore radio TV, dott. Maurizio Mosca Centro di Riabilitazione Pro Juventute Minerva, dott. Dario Del Biondo Responsabile UOC Urologia Ospedale del Mare di Napoli, già dirigente P.O. di Bassano del Grappa, Manlio Converti psichiatra Associazione Amigay aps, medici e personale sanitario LGTBI Friendly, Sunny De Vita Psicologa Segretario Vicario Cittadinanza Attiva , Andrea Zungri Start up 3DR che presenta un nuovo corsetto ecosostenibile per scoliosi, dott.ssa Maria Cardone pneumologo-anestesista Reparto Covid 19 P.O. Cotugno, dott.ssa Gesualda La Porta DAP Laurea Infermieristica AORN Cardarelli.

Premiato in collegamento dalla RPC il Prof. Ing. Antonello Cutolo Università Federico II e CNR ideatore del Nanocan il primo centro di Nanofotonica e dell’Ospedale nell’ago: il laboratorio in un ago.