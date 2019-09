Treatwell svela come estendere in un click gli effetti positivi di un break estivo lontano dalla routine.

Tutte le cose belle finiscono e le vacanze, a lungo sospirate, non fanno eccezione. Prolungarne i benefici anche una volta tornati alla quotidianità è però possibile grazie ai consigli di Treatwell –

il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere – che ha stilato un vademecum beautyper estendere gli effetti positivi delle ferie su viso, corpo, pelle, capelli e unghie.

Esfoliare, reidratare, ossigenare: gli step per un’abbronzatura a prova di rientro

Veder implacabilmente sfumare l’abbronzatura conquistata in spiaggia è un duro colpo, ma con qualche piccola accortezza è possibile rimandare il momento dell’addio (o, meglio, dell’arrivederci alla prossima vacanza).

Per godere il più a lungo possibile della tintarella il primo step è sbarazzarsi delle cellule morte – che “schermano” la luminosità della pelle – con un trattamento

esfoliante, ideale per rivitalizzare la cute e restituire un colorito omogeneo. A seconda delle esigenze, la sessione in salone dura dai 30 ai 60 minuti: con Treatwell ci si può sbizzarrire provando diverse tipologie di scrub, da quello al

miele e sali del Mar Morto a quello al mosto d’uva e miele di castagno, passando per quello con il sapone di Aleppo – che stimola la produzione di collagene – o alla polpa di cocco. I benefici di questi trattamenti sono innegabili,

tanto che nei primi sei mesi del 2019 in Italia le prenotazioni di appuntamenti in salone per esfoliare il corpo sono aumentate del 70%*.

Il secondo passo per mantenere l’abbronzatura è darci dentro con l’idratazione, bevendo tanta acqua e coccolando il viso con un trattamento

reidratante – un vero e proprio cocktail di vitamine e olii essenziali profumati per dare luce al volto – e il corpo con un massaggio all’olio di Argan.

Anche l’ossigenoterapia è una soluzione

da prendere in considerazione per mantenere un incarnato luminoso e sano, rimandando ben oltre settembre il colorito spento tipico dell’autunno. Con un aerografo l’estetista rilascia sul viso ossigeno pressurizzato, capace di aumentare la produzione di collagene

ed elastina, a cui segue l’applicazione di sieri nutrienti o acido ialuronico. Riducendo la carica sebacea da un lato e svolgendo un’azione tonificante su viso e collo dall’altro, l’ossigenoterapia – le cui prenotazioni in Italia sono cresciute del 40% nel

2019 – è indicata anche per chi soffre di acne o desidera minimizzare o prevenire le rughe.

Per dare un boost ulteriore alla tintarella si può ricorrere anche alla tecnologia del lettino solare o della lampada

a bassa pressione: quest’ultima, attraverso i raggi UVB, stimola la melanina per ricreare un’abbronzatura dall’effetto naturale su viso e corpo. La tintarella “made in salon”, super popolare nel Regno Unito, ha ufficialmente conquistato anche gli italiani:

nello Stivale le prenotazioni di lettini e cabine solari sono più che raddoppiate (+143%) nel 2019 rispetto all’anno precedente.

Dal mare al salone di bellezza con il thalasso stone linum e il massaggio bioenergetico

Agendo positivamente sulle vie respiratorie, sulla circolazione e sull’umore, il mare è un vero e proprio toccasana per corpo e mente. Per godere dei suoi benefici anche in città, Treatwell consiglia di optare

per un massaggio bioenergetico nella culla del sale, che “sblocca” i flussi energetici ostacolati dallo stress, rilassa le articolazioni, ha un

effetto drenante e migliora la respirazione per effetto del sale di Sicilia.

Per riprodurre l’azione levigante dell’acqua marina c’è poi il thalasso scrub, prezioso alleato per eliminare le impurità e rigenerare lo strato superficiale della pelle. Inoltre, anche dovendo rinunciare

a lunghe passeggiate sulla sabbia, si può continuare a combattere la ritenzione idrica: per farlo c’è il thalasso stone linum, un rituale di bellezza rivitalizzante, remineralizzante e drenante. Si inizia con un massaggio effettuato con guanti di lino

per stimolare la circolazione; si passa poi all’applicazione dell’olio di mandorle caldo miscelato con sali del Mar Morto per nutrire la pelle e sbarazzarsi delle tossine e si chiude in bellezza con un massaggio con pietre laviche calde che potenziano l’effetto

drenante.

Per migliorare la circolazione e combattere la cellulite è possibile anche ricorrere alla coppettazione,

una pratica che affonda le sue radici nella medicina cinese e che oggi è molto apprezzata anche dagli atleti. Sul corpo vengono applicate delle coppette di vetro, gomma o plastica che, con un effetto ventosa, favoriscono l’afflusso di sangue in punti specifici

del corpo. Treatwell ha rilevato che in Europa tra gennaio e luglio 2019 le prenotazioni di questo trattamento sono raddoppiate (+110%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Non solo balayage: anche babylight e massaggio shiatsu per un effetto “baciati dal sole”

In spiaggia si fa il pieno di vitamina D e di iodio, accoppiata vincente per rafforzare il sistema immunitario e dare una marcia in più alle difese naturali. Anche alcuni trattamenti in salone possono essere utili

su questo fronte: il massaggio shiatsu, ad esempio, ha il merito non solo di rilassare il sistema nervoso e combattere dolori articolari e muscolari,

ma anche di potenziare le difese immunitarie, tramite una pressione esercitata con mani, piedi, gomiti e ginocchia che riequilibra i flussi energetici. Questo massaggio è approdato dal Sol Levante in Italia, dove ormai vanta una popolarità inarrestabile: a

confermarlo i dati di Treatwell, che parlano di un +94% nelle prenotazioni tra gennaio e luglio.

L’effetto “baciati dal sole” passa anche dai capelli e si può facilmente riprodurre anche dal parrucchiere. Basta prenotare un appuntamento per lo shatush o

il balayage. Il primo prevede schiariture alle radici associate a un colore più intenso sulle punte, mentre il secondo – le cui prenotazioni sono cresciute del 120% nel 2019 – dà volume alla chioma con un’applicazione “a stella” del colore che

ricrea un effetto quasi tridimensionale. In alternativa ci sono il babylight, portato alla ribalta dalle super top model, che illumina lo sguardo con strategiche schiariture delle ciocche che incorniciano il viso, e lo slicing: in questo caso,

al fine di alleggerire la massa, solo ciocche sottilissime sono rese più chiare.

Ovviamente ogni look da mare che si rispetti non può non sfoggiare le amatissime beach waves: con questa piega

“ondulata” e dall’aspetto sbarazzino ma curato, il mood “aperitivo in spiaggia” sbarca anche in città.

Trattamenti alla paraffina, la vera spa per le unghie

Lontano dall’ufficio, lontano dallo smalto perennemente sbeccato. Quando si passa la maggior parte della propria giornata a digitare sulla tastiera, per poi alternare lunghe sessioni al pc a noiose faccende di

casa, l’s.o.s. manicure è dietro l’angolo. In vacanza, complici giornate all’insegna del relax o il servizio in camera in hotel, le possibilità di sfoggiare unghie impeccabili a lungo si fanno più concrete. Rientrati in città, però non bisogna disperare: la manicure

semipermanente è sicuramente un’ottima soluzione, per uno smalto a prova di pc e un look impeccabile per almeno due settimane. Inoltre, in Italia è uno dei trattamenti più amati e solo nella prima metà del 2019 ha visto crescere le prenotazioni di

ben il 158%.

Per chi vuole prolungare i benefici delle vacanze e ricerca una sensazione di profondo benessere e una pelle vellutata, i trattamenti alla paraffina sono

un vero e proprio toccasana e alleati preziosi per la bellezza delle mani. Questa piccola sauna di calore aumenta la circolazione sanguigna, rilassa i muscoli e riduce tensioni e piccoli dolori, rendendo l’epidermide liscia e rosea e le unghie lucide e forti.

A tutto relax con i massaggi facciali e l’aromaterapia

Vacanze e relax vanno a braccetto, ma anche in città si può riprodurre l’aspetto disteso frutto di giornate all’insegna del “me-time”. Basta prenotare con un click su Treatwell un massaggio

facciale: l’estetista applica con una leggerissima pressione una crema idratante fresca intorno agli occhi, riducendo così occhiaie e gonfiore; la manipolazione si sposta poi sulle tempie per un effetto antistress e arriva infine a coinvolgere tutto

il viso per stimolare la microcircolazione e ridurre le rughe d’espressione. Il risultato è una pelle tonica e rivitalizzata. A questo si può associare anche un trattamento specifico per il contorno occhi, con maschere che rendono la pelle più liscia, decongestionando

le palpebre affaticate. In Italia i massaggi facciali stanno acquistando sempre maggiore popolarità: basti pensare che nel 2019 le prenotazioni sono più che raddoppiate (+109%) su base annua.

Via lo stress e relax assicurato con l’Hot Stone Massage, o massaggio con pietre calde, che

utilizza pietre di origine vulcanica, riscaldate a una temperatura di circa 60 gradi. Si posizionano le pietre sui punti dolenti del corpo, in modo da sciogliere le tensioni: il calore, rilasciato lentamente, va ad agire sulle rigidità e aiuta a decontrarre

i muscoli, migliora inoltre la circolazione, favorendo il lavoro dell’apparato nervoso, con un effetto benefico non solo sul corpo ma anche sulla mente.

Infine, i massaggi associati all’aromaterapia – che nel 2019 in Italia hanno registrato un +59% delle

prenotazioni – sono particolarmente indicati per fare il pieno di energia quando ci si sente a terra o si fatica a riposare serenamente, in assenza del dondolio delle onde del mare.

“Tornare alla routine dopo le vacanze non è mai facile, ma grazie a Treatwell il rientro è più soft. Basta un click sull’app per prenotare un massaggio, un pomeriggio alla spa, una coccola per il viso o per i

capelli e prolungare così i benefici e il relax di una pausa lontano dalla città. Filtrando in base alla zona, al prezzo o alle recensioni degli utenti, trovare il trattamento perfetto per ripartire con il piede giusto e fare il pieno di energia non è mai

stato così semplice” commenta Chiara Cassani, Marketing Manager Italy di Treatwell.

*Treatwell ha analizzato le prenotazioni effettuate sul marketplace in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Svizzera, Lituania, Austria e Belgio nei periodi gennaio-luglio 2019

e gennaio-luglio 2018.

