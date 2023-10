Anna Cappelli – CanticOpera Assolo, domenica 8 alla Sala Moliére di Pozzuoli

Domenica 8 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Artgarage – Viale Bognar, 21), diretto da Nando Paone, andrà in scena la replica di “Anna Cappelli – CanticOpera Assolo” di Annibale Ruccello con la regia e l’interpretazione di Patrizia Eger. Le coreografie dello spettacolo fuori abbonamento, prodotto da Akerusia Danza, sono di Elena D’Aguanno per la danzatrice Manuela Armogida.

Una donna, cresciuta con ambizioni comuni, tenta di preservare un’identità che va in pezzi, divorando l’oggetto del proprio desiderio. L’allestimento spoglia la protagonista del costume piccolo-borghese, affondandola in un pantano di ricordi e fantasie. La recitazione è un monologo ossessivo: interlocutori assenti, voci inudibili a cui rispondere. Tutto è già accaduto: il qui e ora è agito nel perimetro di una tavola apparecchiata per nessuno. Voce e musica sono strumenti di un uso tagliente e matematico di suoni, parole, respiri, gesti. Il solo apparente movimento liberatorio è la danza: umorale, di andate e ritorni, salite vertiginose e imprevedibili cadute; narrazione afasica di una catastrofe: l’amore.

Il prossimo appuntamento “I Cinque Figli – favola per attore padre” di e con Antimo Casertano (musiche Gianluca Pompilio), prodotto dalla Compagnia Teatro Insania, è previsto per sabato 21 e domenica 22 Ottobre.

Prenotazioni tramite la pagina facebook del teatro o inviando un whatsapp al numero 3770888569